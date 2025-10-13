403
"الشارقة الإسلامي" يعلن فوز متعاملين بمليون درهم لكل منهما في سحوبات حملة "المليونير"
(MENAFN- Saharapr) الشارقة، 12 أكتوبر 2025
أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن فوز متعاملين من مواطني دولة الإمارات بمليون درهم لكل فائز، وذلك خلال السحب الإلكتروني الذي أُقيم مساء السبت في ساحة الفعاليات بمركز الرحمانية التجاري في الشارقة، بحضور ممثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وعدد من مسؤولي وموظفي المصرف، وسط أجواء احتفالية عكست حرص المصرف على الشفافية وتعزيز ثقة عملائه.
وتُعد حملة "المليونير"، التي أطلقها المصرف في يوليو الماضي، أكبر حملة ترويجية من نوعها في تاريخه، حيث تضم باقة متميزة من الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليون درهم موزعة على مدار عام كامل، في إطار استراتيجية المصرف الهادفة إلى تحفيز ثقافة الادخار وتشجيع المتعاملين على تعزيز مدخراتهم، وترسيخ مفهوم الادخار الذكي الذي يُمكّن الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية بطريقة مستدامة ومسؤولة.
إعلان أسماء الفائزين
أسفرت سحوبات أكتوبر من حملة "المليونير" عن فوز المعلمة عائشة محمد بجائزة المليون درهم المخصصة لمواطني دولة الإمارات، فيما فاز عبدالرحمن البلوشي بجائزة المليون درهم المخصصة لكافة المتعاملين. كما شهد الحفل السحب على 40 جائزة نقدية تراوحت قيمتها حتى 5,000 درهم.
وقد تم إجراء السحب إلكترونيًا في مول الرحمانية بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وعدد من مسؤولي وموظفي المصرف، وسط أجواء احتفالية عكست حرص المصرف على الشفافية وتعزيز ثقة عملائه.
وقد حمل السحب المليوني الأول قصتين ملهمتين عكستا البعد الإنساني لحملة "المليونير"، حيث جاءت فرحة المعلمة عائشة محمد – الفائزة بجائزة المليون درهم المخصصة لمواطني الدولة – مضاعفة، إذ تزامن إعلان فوزها مع احتفالية مدرستها بيوم المعلم، فعبّرت عن امتنانها وسعادتها بأن تأتي الجائزة في يومٍ يمثل لها ولزملائها رمزًا للعطاء، لتتحول المناسبة إلى لحظة احتفاء شخصية ومهنية في آن واحد.
أما الفائز الثاني عبدالرحمن البلوشي (مواطن إماراتي)– الحاصل على جائزة المليون درهم المخصصة لجميع المتعاملين – فقد كانت قصته مفعمة بالوفاء، إذ كشف أن حسابه لدى المصرف هو أول حساب فتحه قبيل مباشرته لمسيرته المهنية بناءً على نصيحة والده الذي كان أيضًا من عملاء المصرف الأوائل، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل له امتدادًا لجيلين من الثقة المتبادلة بين أسرته ومصرف الشارقة الإسلامي.
رؤية استراتيجية في تعزيز الادخار
وبهذه المناسبة، أكد السيد نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، أن حملة "المليونير" تجسّد رؤية المصرف في نشر ثقافة الادخار وتعزيز الوعي المالي لدى المتعاملين، إلى جانب تقديم مكافآت مجزية تدعم طموحاتهم المستقبلية.
وأوضح أن الحملة تمثل ترجمة عملية لاستراتيجية المصرف في تمكين الأفراد من إدارة أموالهم بذكاء ومسؤولية، وتشجيعهم على تبنّي عادات ادخارية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن المالي للأسر والمجتمع، مشيرًا إلى أن "المليونير" تُعد الحملة الترويجية الأكبر في تاريخ المصرف من حيث قيمة الجوائز وتنوعها وعدد الفائزين.
وأضاف: «سيواصل المصرف زخمه خلال الفترة القادمة مع سحب شهر نوفمبر الذي سيشهد السحب على سيارة جديدة من طراز BMW XM، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز تفاعل المتعاملين مع الحملة في مختلف إمارات الدولة».
وبيّن أن الحملة تقدم ثماني جوائز نقدية كبرى بقيمة مليون درهم لكل منها تُمنح ربع سنويًا، من بينها أربع جوائز مخصصة لمواطني دولة الإمارات، إلى جانب أربع جوائز موسمية كبرى تصل قيمة كل منها إلى مليوني درهم احتفاءً بالمناسبات الوطنية والدينية.
وأضاف أن الحملة تمتد لتشمل ثماني سيارات فاخرة من طراز BMW XM يتم السحب عليها دوريًا، فضلًا عن جوائز نقدية شهرية تتراوح قيمتها بين 500 و5,000 درهم تُمنح لأكثر من 40 فائزًا شهريًا، ما يُضاعف فرص الربح لجميع المشاركين.
واختتم بالقول إن السحوبات الشهرية تمثل فرصًا متجددة لزيادة عدد الفائزين، في إطار التزام المصرف بتقديم تجربة مصرفية رائدة تنسجم مع قيم الشريعة الإسلامية ومفهوم الشمول المالي الذي ينعكس إيجابًا على الأفراد والاقتصاد الوطني.
تفاعل جماهيري واحتفاء بالمتعاملين
كما شهدت الفعالية استضافة الفائزين في السحبين الأول والثاني من الحملة، حيث شاركوا الحضور تجاربهم مع الفوز بسيارة BMW XM الفاخرة وكيف استفادوا من الجوائز في تحقيق أهدافهم المالية والشخصية، الأمر الذي أضفى على الأمسية بعدًا إنسانيًا وتفاعليًا عزّز من ارتباط المتعاملين بالحملة.
وشهد الحدث حضورًا جماهيريًا واسعًا تجاوز 300 شخص من المتعاملين وأسرهم ورواد مركز الرحمانية، حيث تم تنظيم سحوبات فورية للحضور تضمنت 12 جائزة قيّمة شملت هاتف iPhone 17 Pro، وشاشة تلفزيون، وجهاز لابتوب، وقسائم إقامة فندقية، والعديد من الهدايا المتنوعة، ما أضفى أجواء من الحماس والفرح على الأمسية.
وجاء تنظيم السحب في إطار التزام المصرف بتعزيز علاقته بعملائه ومنحهم فرصًا استثنائية للفوز بجوائز قيّمة، بما يعكس مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية في الدولة. وسادت أجواء من التفاعل الإيجابي والبهجة بين الحضور، في تجربة تفاعلية عززت ارتباطهم بالمصرف وبحملته الأكبر "المليونير".
دعوة لمضاعفة فرص الفوز
ويدعو مصرف الشارقة الإسلامي جميع العملاء الحاليين والجدد إلى تعزيز مدخراتهم عبر فتح حساب التوفير أو زيادة أرصدتهم، حيث يمنح كل 10 آلاف درهم مدخرة فرصة لدخول السحب تلقائيًا. كما يتيح المصرف قنوات سهلة للمشاركة تشمل تطبيق SIB Digital، الموقع الإلكتروني ، إرسال كلمة "مليونير" برسالة نصية إلى الرقم 6667، أو عبر الاتصال على الرقم 065999999.
وبهذه الجوائز الضخمة والمزايا المصرفية المرنة، يرسّخ مصرف الشارقة الإسلامي مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم حلول ادخارية مبتكرة تعزز من ثقة عملائه، وتمنحهم فرصًا حقيقية لتحقيق أحلامهم.
