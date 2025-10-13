403
وايل كورنيل للطب - قطر تنظّم النسخة الثانية من مؤتمر "التكنولوجيا في تعليم الطب"
(MENAFN- Weill Cornell Medicine - Qatar) الدوحة – 12 أكتوبر 2025: تُنظّم وايل كورنيل للطب - قطر النسخة الثانية من مؤتمر "التكنولوجيا في تعليم الطب" من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة متحدثين خبراء من قطر ومن أنحاء العالم. ويتيح الحدث المرتقب الفرصة لأصحاب المهن الصحية والأكاديميين في مجال العلوم الطبية والرعاية الصحية وطلاب الطب لاستكشاف الدور المؤثر للتطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والواقع المعزّز (AR) والواقع الافتراضي (VR) في تغيير معالم ممارسة الطب وتدريس العلوم الطبية.
ويتضمّن المؤتمر عروضاً تقديمية وحلقات عمل وجلسات نقاشية تتمحور حول القواسم المشتركة بين التكنولوجيا والعلوم الإنسانية وأهميتها البالغة لتعليم أطباء يشعرون بالتعاطف مع مرضاهم في عصر الذكاء الاصطناعي. وقد حصل المؤتمر على الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي سيحصل المشاركون فيه على ساعات ووحدات معتمدة.
