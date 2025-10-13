403
جي دبليو سي تعزز توسعها العالمي من خلال حصة استراتيجية في كويڤو
(MENAFN- Gwclogistics) أكتوبر 2025 / الدوحة / قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن استحواذها على حصة استراتيجية غير مسيطرة في شركة "كويفو" (Quivo) الأوروبية الناشئة والمتخصصة في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية. ويوسّع هذا الاستحواذ حضور "جي دبليو سي" العالمي ليشمل ثلاث قارات، ما يفتح الباب امام العلامات التجارية القطرية والخليجية الوصول بسرعة إلى أبرز الأسواق الأوروبية والأمريكية ومنصات التجارة الإلكترونية، كما يُتيح للشركات العالمية الرائدة للوصول إلى ملايين المستهلكين في دول الخليج، بما يسهم في تعزيز النمو في المنطقة.
وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: "يُعَدّ هذا الاستحواذ الاستراتيجي خطوة مهمة تعزّز الحضور العالمي لشركة جي دبليو سي، وتربط خبرة قطر في مجال الخدمات اللوجستية بأسواق جديدة حول العالم.
كما سيفتح هذا التعاون الباب للعلامات التجارية الإقليمية والناشئة الوصول السلس إلى الأسواق الدولية، ويتيح للشركات العالمية من الوصول إلى مئات الملايين من المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة."
وتتميّز شركة "كويفو"، إلى جانب خبرتها المتقدمة في مجالي البرمجيات والتجارة الإلكترونية، بامتلاكها شبكة من 6 مستودعات في ألمانيا وفرنسا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتدير الشركة حالياً بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسّع تدعم نمو العلامات التجارية الدولية، وتشمل نظام إدارة مستودعات متطور، وإمكانية إدراج المنتجات على منصات متعددة، بالإضافة إلى التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتكامل السلس مع منصات عالمية رائدة مثل "أمازون" و"شوبيفاي".
وقد تم بالفعل تجهيز مستودعات "جي دبليو سي" في قطر ببرمجيات "كويفو"، على أن تتبعها مواقع إضافية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار مساعي الشركتين للاستفادة من النمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُتوقع أن يصل إلى نحو 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وفقاً لتقرير أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 الصادر عن شركة سيملس.
وبينما يُسهم هذا الاستحواذ في توسيع محفظة أعمال "جي دبليو سي" ويفتح لها آفاقًا جديدة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، فإنه يمنح شركة "كويفو" فرصة دخول سوق مزدهر وذو إمكانات نمو عالية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتمكّن عملاء الشركتين من توسيع نطاق منتجاتهم بسلاسة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وقال السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـمجموعة «جي دبليو سي»: "نحرص في جي دبليو سي على تعزيز التكامل بين الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ويشكّل الاستحواذ على حصة استراتيجية في "كويفو" محطة مهمة أخرى في مسيرة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، كما يعزّز مكانتنا الريادية في مجال لوجستيات التجارة الإلكترونية المتقدمة".
وأضاف: "سيتيح هذا التعاون للعلامات التجارية التوسع الفوري، إذ يمكنها التكامل مع بنيتنا التحتية بسرعة وسلاسة، دون الحاجة لإعادة تصميم عملياتها. وتسمح هذه المنصة الموحدة بالتوسع إلى أسواق وقنوات جديدة فوراً، دون إعدادات متفرقة أو تكاملات غير ضرورية، حيث تعمل جميع العمليات ضمن بنية أساسية موحدة وقابلة للتوسع".
وقال السيد جورج فايس، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي في كويفو: "تجمع هذه الشراكة بين الوصول إلى العملاء عبر الأسواق الإلكترونية ودقة تنفيذ الطلبات. فمن خلال نظام كويفو متعدد القنوات للبرمجيات كخدمة (SaaS) وشبكة جي دبليو سي اللوجستية الإقليمية، ستتمكّن العلامات التجارية من إدارة كتالوجات البيانات والطلبات والمدفوعات والأداء عبر مركز موحد، مع ضمان أعلى درجات الموثوقية في التنفيذ في أسواق قطر والإمارات والسعودية".
وتعتبر «جي دبليو سي» أحد روّاد القطاع اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد كما أنها أكبر شركة خاصة تعنى بإنشاء المحطات اللوجستية في المنطقة، حيث قامت بتشييد بنى تحتية لوجستية بمعايير عالمية تمتد على مساحة تفوق 4 مليون متر مربع، وتخدم العملاء المحليين والعالميين. وتقوم بشكل دائم بالتوسّع وإبرام اتفاقيات إدارة للبنى التحتية اللوجستية.
