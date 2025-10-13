403
ترينا سولار تُعزّز أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تحقيق نسبة توطين صناعي تتخطى 35%
(MENAFN- Perspective International) ترينا سولار تُعزّز أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تحقيق نسبة توطين صناعي تتخطى 35% في المشاريع وتقديم حلول طاقة ذكية مبتكرة
الشركة الرائدة في مجال الطاقة الشمسية تعزز شراكتها مع المملكة عبر المشاركة في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر 2025 في المملكة العربية السعودية
الرياض– 13 أكتوبر 2025: أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن مشاركتها في معرض الطاقة الشمسية والتخزين المباشر 2025 في المملكة العربية السعودية، الذي يُقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بين 12-14 أكتوبر الجاري. وتعكس مشاركة ترينا سولار التزامها الراسخ بدعم أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال دفع عجلة الابتكار، وتوطين الإنتاج، والإسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وتعرض ترينا سولار محفظة شاملة من المنتجات التي تناسب مشهد الطاقة النظيفة في المملكة، بما في ذلك وحدة فيرتكس إن (NEG21C.20)، والتي تصل استطاعتها حتى 740 واط وتتميز بموثوقية عالية في البيئات ذات درجات الحرارة العالية؛ وإليمينتا 3 لتخزين الطاقة، وكلاهما يُعرضان للمرة الأولى في السوق السعودي. كما تستعرض الشركة أنظمة ترينا تراكر، وترينا بوت بيلدكس، وهو حل آلي للتنظيف مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتوفر هذه الحلول مجتمعةً للسوق السعودي باقة شاملة ومتكاملة من منتجات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة مصممة خصيصاً لتعزيز الكفاءة والموثوقية والأداء العالي طويل الأمد، ومناسبة للاستخدام في المرافق والمشاريع التجارية والصناعية.
تواصل شركة ترينا سولار تعزيز استثماراتها في المملكة العربية السعودية من خلال التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا. وقد حققت الشركة معدل التوطين الصناعي البالغ 35% في المشاريع، وهو المعدل المطلوب من قبل الحكومة السعودية، مع تحقيق نسب أعلى في بعض المشاريع الأخرى. ونجحت الشركة في تحقيق هذا الإنجاز بفضل مصنع ترينا تراكر في جدة، والذي يدعم أهداف المملكة في مجالي الطاقة المتجددة والتوطين الصناعي. وتم تأسيس المصنع بموجب اتفاقية تأجير أرض تم توقيعها مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في المدينة الصناعية الثالثة، وتصل قدرته الإنتاجية إلى 3 جيجاواط، ما من شأنه تسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز مستويات التكامل المحلي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تود لي، رئيس ترينا سولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل الوصول إلى نسبة التوطين الصناعي المطلوبة من الحكومة السعودية إنجازاً كبيراً يعكس التزام ترينا سولار الراسخ بدعم أهداف رؤية السعودية 2030. ومع طرح أكثر من 57 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تدخل المملكة مرحلة تحول نوعية، ونحن مستعدون للإسهام في دعم هذا النمو من خلال قائمة منتجاتنا المتطورة وحلول الطاقة الذكية المتكاملة، والتي تدعم الاحتياجات المتنامية للطاقة في المملكة".
وتوفر وحدة فيرتكس إن 740 واط، المصنوعة اعتماداً على تكنولوجيا i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن قياس 210 ملم، زيادة بنسبة 23.8% في الكفاءة، كما تقلل التكلفة المعيارية للطاقة. فيما تقدم إليمينتا 3 تحسينات على كثافة الطاقة والسلامة والكفاءة التشغيلية، وذلك بفضل الخلايا ذات السعة العالية البالغة 587 أمبير، ونظام التحكم الذكي بدرجة الحرارة الذي يوفر أداءً مستقراً حتى عند درجة حرارة 55 مئوية. وتتكامل هذه الأنظمة مع حل ترينا بوت بيلدكس للتنظيف الآلي، والذي يسهم بتحسين الأداء التشغيلي والصيانة، ويرفع عائد الطاقة على المدى الطويل، مما يساعد المطورين على تمديد وقت التشغيل وتحقيق القيمة الاستثمارية القصوى.
وشملت أبرز محاور مشاركة شركة ترينا سولار في المعرض عقد شراكات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز حضورها في المنطقة. في إطار توسعها الإقليمي، أعلنت الشركة عن انضمام شركة سكاي إنرجي إلى شبكة موزّعيها في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في تعزيز انتشار حلولها المتقدمة للطاقة الشمسية داخل السوق السعودي. كما كشفت ترينا سولار عن اتفاقية تعاون بين ترينابوت وشركة مان تُركّز على تقنيات الروبوتات الخاصة بتركيب الألواح الكهروضوئية. وستعمل الشركتان على توحيد خبراتهما ومواردهما لتسريع تبنّي تقنيات التركيب الذكي في قطاع الطاقة المتجددة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
تواصل شركة ترينا سولار تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال التعاون مع الحكومات وشركات المرافق والمطورين لدعم برامج الطاقة المتجددة ومشاريع استقرار الشبكات الكهربائية. ومع أكثر من 28 عاماً من الابتكار المستمر، وشحن أكثر من 200 غيغاواط من وحدات الطاقة الشمسية مقاس 210 ملم، و12 غيغـاواط/ساعة من شحنات حلول تخزين الطاقة على مستوى العالم، تظل ترينا سولار شريكاً موثوقاً في دعم التحول في قطاع الطاقة وتمكين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تسخير طاقة الشمس لبناء مستقبل مستدام.
