طيران الامارات يختار مجموعة APO للعلاقات العامة لتمثيله في أفريقيا

طيران الامارات يختار مجموعة APO للعلاقات العامة لتمثيله في أفريقيا
اختارت طيران الامارات أحد أكبر شركات الطيران الدولية في العالم، مجموعة APO ( )، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الاتصال ونشر الأخبار في عموم إفريقيا، كشريك العلاقات العامة الأبرز في أفريقيا.
وبموجب هذه الشراكة، ستدعم مجموعة ايه بي أو APO طيران الإمارات من خلال تقديم الاستشارات الاستراتيجية، والعلاقات العامة المتكاملة، والتواصل مع الأطراف المعنية في جنوب أفريقيا وكينيا وتونس وأوغندا والسنغال وساحل العاج والكونغو، وغينيا، وتنزانيا، ومصر. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز حضور طيران الإمارات في المنطقة، وضمان اتصالات متسقة وقائمة على الرؤى، تدعم أهداف العلامة التجارية والتوجهات التجارية.
ومن خلال الاستفادة من شبكة مجموعة APO المنتشرة في جميع أنحاء القارة وخبرتها الواسعة، ستعزز طيران الإمارات علاقاتها مع الجمهور الأفريقي، ووسائل الإعلام المحلية، والشركاء في قطاع الصناعة. ويعكس هذا التوجه استثمار طيران الإمارات المتواصل في القارة، والتزامها بالحفاظ على حضور قوي وفعال في مجال الاتصال. كما يتماشى هذا التوجه بشكل وثيق مع مهمة مجموعة APO في ريادة مستقبل الاتصالات، وكونها منصة لصوت أفريقيا.توزيع APO Group بالنيابة عن APO Group.
