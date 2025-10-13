طيران الامارات يختار مجموعة APO للعلاقات العامة لتمثيله في أفريقيا

اختارت طيران الامارات أحد أكبر شركات الطيران الدولية في العالم، مجموعة APO ( )، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الاتصال ونشر الأخبار في عموم إفريقيا، كشريك العلاقات العامة الأبرز في أفريقيا.

وبموجب هذه الشراكة، ستدعم مجموعة ايه بي أو APO طيران الإمارات من خلال تقديم الاستشارات الاستراتيجية، والعلاقات العامة المتكاملة، والتواصل مع الأطراف المعنية في جنوب أفريقيا وكينيا وتونس وأوغندا والسنغال وساحل العاج والكونغو، وغينيا، وتنزانيا، ومصر. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز حضور طيران الإمارات في المنطقة، وضمان اتصالات متسقة وقائمة على الرؤى، تدعم أهداف العلامة التجارية والتوجهات التجارية.

ومن خلال الاستفادة من شبكة مجموعة APO المنتشرة في جميع أنحاء القارة وخبرتها الواسعة، ستعزز طيران الإمارات علاقاتها مع الجمهور الأفريقي، ووسائل الإعلام المحلية، والشركاء في قطاع الصناعة. ويعكس هذا التوجه استثمار طيران الإمارات المتواصل في القارة، والتزامها بالحفاظ على حضور قوي وفعال في مجال الاتصال. كما يتماشى هذا التوجه بشكل وثيق مع مهمة مجموعة APO في ريادة مستقبل الاتصالات، وكونها منصة لصوت أفريقيا.

توزيع APO Group بالنيابة عن APO Group.