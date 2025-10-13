لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

403
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقرر تأجيل اجتماع اللجان النيابية المشترك الذي كان من المقرر عقده الاثنين والمخصص لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأثرها على السكان ومناقشة الحلول الناجعة لضمان سلامة المواطنين، وذلك إلى موعد يُحدد لاحقًا.
وكانت 6 لجان نيابية تنوي عقد اجتماع موسّع ظهر الاثنين في مجلس النواب، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين، وصون بيئة آمنة في مختلف مناطق المملكة.
