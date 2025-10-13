  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة

2025-10-13 03:07:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقرر تأجيل اجتماع اللجان النيابية المشترك الذي كان من المقرر عقده الاثنين والمخصص لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأثرها على السكان ومناقشة الحلول الناجعة لضمان سلامة المواطنين، وذلك إلى موعد يُحدد لاحقًا.

وكانت 6 لجان نيابية تنوي عقد اجتماع موسّع ظهر الاثنين في مجلس النواب، لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، ومناقشة الحلول العملية والناجعة لضمان سلامة المواطنين، وصون بيئة آمنة في مختلف مناطق المملكة.

