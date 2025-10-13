  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب يصل إلى مطار بن غوريون

2025-10-13 03:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل قليل إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.
وتعتبر هذه أول زيارة لترامب إلى تل أبيب منذ إعادة انتخابه رئيسا.
ويلقي ترامب الاثنين خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل توجهه إلى مصر ليترأس "قمة السلام" في مدينة شرم الشيخ، في الوقت الذي أطلقت فيه حماس سراح محتجزين إسرائيليين.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقا من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بان وقف إطلاق النار "سيصمد".
وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون "مميزة جدا".

