إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة تزامناً مع انطلاق الماراثون

MENAFN - Amman Net) أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن" (Run Jordan) بالتعاون مع إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن خطة الإغلاقات والتحويلات المرورية التي ستُنفّذ في العاصمة عمّان، تزامناً مع انطلاق برومين ماراثون عمان يوم الجمعة المقبل.وبيّنت الجمعية أنه سيتم إغلاق الطريق الممتد من مجمع رغدان الجديد مروراً بشارع الجيش باتجاهيْه، والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، مروراً بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباقي الـ 42 كم (الفردي/التتابع) و21 كم.







كما سيتم إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، إضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

وتشمل الإغلاقات كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى منطقة الساحة الهاشمية، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون الكامل مع إدارة السير لضمان انسيابية الحركة المرورية وتوفير طرق بديلة تُسهّل على المواطنين الوصول إلى وسط البلد ومناطق عمّان الغربية، مشيرةً إلى أن كوادر الأمن العام ستكون منتشرة على طول مسارات السباق لتقديم المساعدة والإرشاد لمستخدمي الطريق، وضمان الالتزام بالإشارات والتعليمات المرورية.

وقالت إن جميع الترتيبات الخاصة بالخطة المرورية قد اكتملت، مع تأكيد توفير جميع وسائل السلامة العامة والطرق البديلة ضمن إطار الاستعدادات لانطلاق برومين ماراثون عمان، الذي يجمع نخبة من العدّائين المحليين والدوليين من مختلف الفئات العمرية.

وأكدت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، أن التنسيق المتكامل مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير يعكس الحرص المشترك على إنجاح الماراثون وتنظيمه بأعلى المعايير، مشيرةً إلى أن الخطة المرورية أُعدّت لضمان سلامة المشاركين والمواطنين على حد سواء، مع مراعاة تسهيل الحركة المرورية في مختلف مناطق العاصمة.

وأضافت الكرد أن برومين ماراثون عمان بات حدثاً رياضياً وطنياً سنوياً يعزز صورة الأردن كوجهة رياضية وسياحية مميزة، ويكرّس قيم الروح الرياضية والممارسات الحياتية الصحية والعمل الجماعي التي تسعى الجمعية إلى ترسيخها بين جميع فئات المجتمع.