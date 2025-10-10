  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
البرلمان البيروفي يعزل رئيسة البلاد دينا بولوارتي

2025-10-10 03:01:17
(MENAFN- Al-Bayan) عزل البرلمان البيروفي اليوم الجمعة رئيسة البلاد دينا بولوارتي التي رفضت المثول أمامه رغم استدعائها.

وقال رئيس البرلمان خوسيه خيري في ختام جلسة قصيرة جدا "أقر عزل الرئيسة".

وسيتولى رئيس البرلمان السلطة بالوكالة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في أبريل 2026.

وصوتت غالبية واسعة من البرلمانيين لعزل بولوارتي من الرئاسة مع تأييد 118 عضوا من أصل 122 إجراء العزل.

وكانت القوى السياسية الرئيسية في البرلمان المؤلف من مجلس واحد تقدمت الخميس بخمس مذكرات لعزل الرئيسة.

وجاء في المذكرات أنها تعاني "عجزا أخلاقيا متواصلا" لممارسة مهامها على ما جاء في الوثائق التي تليت في بداية الجلسة البرلمانية.

واحتفل أشخاص عدة بالقرار أمام البرلمان ملوحين بأعلام بيروفية ورافعين لافتات مناهضة للرئيسة البالغة 63 عاما.

وسبق أن واجهت بولوارتي محاولات عزل عدة من دون أن تنجح حتى الآن. وقد أقر إجراء العزل هذه المرة لأن أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي كانت تدعهما تخلت عنها.

وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة فيما سجلت منذ بدء ولايتها في ديسمبر 2022 تظاهرات واسعة في البلاد.

