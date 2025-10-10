توجيه تهمة الاحتيال لمدعية أميركية معارضة لترمب

خبرني - وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بتهمة الاحتيال، وهي خصم للرئيس دونالد ترمب منذ فترة طويلة وتنتمي للحزب الديمقراطي.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنه جرى أمس الخميس توجيه اتهامات جنائية تشمل الاحتيال المصرفي للمدعية العامة جيمس، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى استخدام سلطاتها ضد من شاركوا في تحقيقات تتعلق بترمب أو عارضوا أجندته علنا.

وقالت ليندسي هاليجان المدعية العامة الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا إن جيمس وُجهت إليها تهمة تتعلق بالاحتيال المصرفي، وتهمة أخرى تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة لمؤسسة إقراض.

وتحقق وزارة العدل منذ فترة في اتهامات احتيال تتعلق بالرهن العقاري ضدها. وذكرت هاليجان "تمثل التهم في هذه القضية أفعالا إجرامية متعمدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور".

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 30 عاما. ونفت جيمس صحة الاتهامات وقالت إنها لا أساس لها.

وتوعد ترمب كثيرا خلال حملته الانتخابية بالثأر بعد أن واجه عددا كبيرا من الأزمات القانونية منذ انتهاء ولايته الأولى عام 2021. ووجه الرئيس الجمهوري الكثير من الاتهامات لجيمس على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية واعتبرها "عدوة للحزب".

وجيمس واحدة من المدعين العامين الديمقراطيين الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع الإجراءات التي تتخذها إدارة ترمب . وقد اشتهرت برفعها قضية احتيال مدني ضد ترمب وشركة عائلته العقارية في عام 2022. وأسفرت القضية عن فرض غرامة قدرها نحو 455 مليون دولار على ترامب بعد أن وجد القاضي أنه بالغ في تقدير صافي ثروته عن طريق الاحتيال لخداع المقرضين.

الإغلاق الحكومي

في سياق متصل، بدأت إدارة الرئيس ترمب أمس الخميس بث مقطع فيديو في المطارات في جميع أنحاء البلاد يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ نحو 10 أيام، الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات الجوية.

ولا يزال يتعين على حوالي 13 ألفا من مراقبي الحركة الجوية وحوالي 50 ألفا من موظفي إدارة أمن النقل التوجه للعمل أثناء الإغلاق الحكومي، لكنهم لا يتقاضون رواتبهم. ومن المقرر أن يحصلوا على راتب جزئي الأسبوع المقبل عن العمل الذي قاموا به قبل بدء الإغلاق الحكومي.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الفيديو بدأ بثه في المطارات الأميركية.

وتظهر في الفيديو وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وهي تقول "يرفض الديمقراطيون في الكونغرس تمويل الحكومة الاتحادية، وبسبب ذلك تأثر عدد من عملياتنا، ومعظم موظفي إدارة أمن النقل لدينا يعملون من دون أجر".

ويرفض المشرعون الديمقراطيون التصويت لصالح مشروع قانون تقدم به الجمهوريون من شأنه أن يوفر تمويلا حكوميا مؤقتا، لأنه لا يتضمن أموالا لدعم التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

ويتبادل قادة الجمهوريين والديمقراطيين الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بعد فشل الكونغرس في الموافقة على تشريع جديد للإنفاق.