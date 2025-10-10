أجواء مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق

أجواء مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق
عمان 10 تشرين الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
كما يطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتبقى الأجواء الإثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 33 - 19 درجة مئوية.
