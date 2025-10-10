أجواء مستقرة ولطيفة في أغلب المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 تشرين الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

كما يطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتبقى الأجواء الإثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم، بين 27 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 12، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 33 - 19 درجة مئوية.

10/10/2025 07:49:47