الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في المملكة اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، مشيرة إلى أجواء لطيفة ومستقرة في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتحذيرات من الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.
الجمعة:
نهارًا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذير الأبرز: من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية وأجزاء من السهول.
السبت:
تشير الأرصاد إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ليلًا، يبقى الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
الأحد:
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
الاثنين:
تستمر الأجواء اللّطيفة والمستقرة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ليلًا، تبقى الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وأكدت الأرصاد أن الأجواء خلال الأيام المقبلة تتسم بالاستقرار النسبي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، داعية إلى الحذر من الضباب صباح الجمعة خاصة فوق المرتفعات والسهول الشرقية.
