الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

2025-10-10 02:03:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في المملكة اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، مشيرة إلى أجواء لطيفة ومستقرة في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتحذيرات من الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.
الجمعة:
نهارًا، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذير الأبرز: من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية وأجزاء من السهول.
السبت:
تشير الأرصاد إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ليلًا، يبقى الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
الأحد:
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ليلًا، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.
الاثنين:
تستمر الأجواء اللّطيفة والمستقرة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ليلًا، تبقى الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وأكدت الأرصاد أن الأجواء خلال الأيام المقبلة تتسم بالاستقرار النسبي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، داعية إلى الحذر من الضباب صباح الجمعة خاصة فوق المرتفعات والسهول الشرقية.

