  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن.. اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب

الأردن.. اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب

2025-10-10 02:03:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت، أمس الخميس، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، فعاليات مسابقة المحارب السنوية بنسختها الرابعة عشرة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من السفراء والملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة.


وأكد مدير عام المركز، في كلمة له خلال الحفل، أن المسابقة تُعد منصة عالمية تجمع نخبة وحدات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات والإمكانيات المتوفرة في المركز.


وأشار مدير عام المركز إلى أن المسابقة استخدمت تقنيات تكنولوجية متطورة وأساليب تدريب تحاكي بيئات عملياتية واقعية، ما مكّن الفرق المشاركة من إظهار قدرات عالية في التحمل، والمهارات القتالية، وروح الفريق، مما يعكس جوهر "المحارب الحقيقي" في الشجاعة والانضباط والإصرار.


وتخلل حفل الختام عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإعلام العسكري، وثّق أبرز مراحل وتحديات المسابقة، إلى جانب فقرة فلكلورية أردنية، جسّدت التراث الوطني الأصيل.


وحلّ في المركز الأول والفوز بلقب المسابقة فريق جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ، وبالمركز الثاني القوات الخاصة من بروناي دار السلام، وجاءت قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية في المركز الثالث، ووزّع المساعد للعمليات والتدريب الجوائز التقديرية على الفرق الفائزة، بالإضافة إلى تقديم الدروع التذكارية للجهات المنظمة والشركات الداعمة.


وتأتي مسابقة المحارب التي استمرت 5 أيام وبمشاركة 38 فريقاً يمثلون 23 دولة من مختلف قارات العالم، إلى تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم القتالية ضمن بيئات و ظروف عملياتية تحاكي الواقع، مما جسد التعاون الدولي وعكس الجاهزية العالية لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة.

MENAFN10102025000208011052ID1110176907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث