  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مسؤولان: الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة

مسؤولان: الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة

2025-10-10 02:03:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤولان أميركيان كبيران فجر الجمعة، إن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام مشتركة لضمان استقرار غزة، دون أي يكون هناك أي وجود فعلي لأميركيين على الأرض في القطاع الفلسطيني.


وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن هذه القوة ستكون جزءا أساسيا من قوة مهام ستضم ممثلين من القوات المسلحة المصرية وقطر وتركيا، وربما من الإمارات.

MENAFN10102025000208011052ID1110176905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث