  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء أفضل جنة اشتراكية في العالم

زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء أفضل جنة اشتراكية في العالم

2025-10-10 02:03:48
(MENAFN- Al-Bayan) ">أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بما أسماه نضال بلاده ضد تهديد عسكري تقوده الولايات المتحدة وتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"، وذلك خلال خطابه في احتفالات الذكرى السنوية للدولة بحضور شخصيات أجنبية رفيعة المستوى صينية وروسية وغيرها.

يأتي خطاب كيم عشية الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقد يكون عرض عسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، حيث من المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة الصين وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطوراً التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

MENAFN10102025000110011019ID1110176902

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث