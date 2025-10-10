زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء أفضل جنة اشتراكية في العالم

زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء أفضل جنة اشتراكية في العالم
يأتي خطاب كيم عشية الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وقد يكون عرض عسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، حيث من المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة الصين وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطوراً التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
