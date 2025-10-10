السباق الوهمي.. كيف باع إيلون ماسك للعالم قصة لم تحدث عن تفوق تسلا؟

MENAFN - Al-Bayan) ">أعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إشعال الجدل مجدداً بعد تمسّكه بادعاء مثير للجدل حول أداء شاحنته الكهربائية ((تسلا سايبرتراك))، مؤكداً أنها قادرة على سحب سيارة بورشه 911 والتفوّق عليها في سباق لمسافة ربع ميل، الادعاء الذي يعود إلى مقطع ترويجي نُشر أواخر عام 2023، عاد إلى الواجهة هذا الأسبوع بعد أن أعاد ماسك نشره عبر منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً)، ما أثار موجة من التشكيك والانتقادات من خبراء السيارات والمهندسين.

الفيديو الأصلي الذي عُرض خلال حفل إطلاق ((سايبرتراك)) في نوفمبر 2023، أظهر الشاحنة الكهربائية وهي تتفوّق على سيارة ((بورشه 911)) أثناء سحبها سيارة أخرى من الطراز نفسه على مقطورة، في مشهد دعائي أبهَر الجمهور وروّج لفكرة تفوّق تسلا من حيث القوة والأداء، لكن محللين لاحظوا لاحقاً أن السباق لم يكتمل لمسافة ربع ميل كما زُعم، بل انتهى قبل الوصول إلى منتصف المسافة تقريباً، ما أثار الشكوك حول صحة التجربة.

وأكد مهندسون شاركوا في العرض، من بينهم المهندس وِس موريل، أن السباق أُوقف عمداً قبل نهايته لتجنّب ارتفاع حرارة إطارات المقطورة، وهو تفصيل لم يُذكر خلال العرض الرسمي، ومع أن هذه المعلومة كُشفت لاحقاً بعد أسئلة الصحفيين، فإن ماسك واصل تكرار ادعائه في تصريحات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، عدّلت تسلا بهدوء الصياغة على موقعها الإلكتروني، إذ حُذفت الإشارة إلى ((سباق ربع ميل)) واستُبدلت بتعبير عام هو ((سباق سحب))، دون أي ذكر للمركبة المقطورة. هذا التغيير أثار انتقادات واسعة، إذ اعتبر خبراء أن الشركة تمارس ((خداعاً تسويقياً)) وتفتقر إلى الشفافية.

وقال جاك غيليس، المدير التنفيذي لاتحاد المستهلكين الأمريكي، إن ما قامت به تسلا ((يمثل نموذجاً واضحاً لألعاب التسويق القائمة على التضليل البصري))، مضيفاً أن ((الدقة في أرقام الأداء ضرورية، خصوصاً في سوق السيارات الكهربائية التي تعتمد على الثقة في البيانات التقنية)).

من جانبه، أوضح خبير سباقات التسارع لارس بيدرسن، الذي حلّل الفيديو إطاراً بإطار، أن ((السباق لم يكتمل فعلياً، والفيديو جرى قصّه بوضوح قبل بلوغ المسافة الكاملة، ما يجعله عرضاً دعائياً أكثر منه تجربة أداء حقيقية)).

وبينما يواصل ماسك الدفاع عن ادعائه، يرى محللون أن مثل هذه التصريحات قد تضرّ بمصداقية تسلا في سوق السيارات الكهربائية، في وقت تشتد فيه المنافسة وتزداد حساسية المستهلكين تجاه الشفافية والدقة التقنية.