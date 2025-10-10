قرقاش: آن الأوان أن تسكت المدافع وتعلو أصوات الرحمة والعقل في غزة

قرقاش: آن الأوان أن تسكت المدافع وتعلو أصوات الرحمة والعقل في غزة
وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بعد عامين من الألم والمعاناة، وسنوات من الظلم والقهر والتهميش، يبقى السلام الحلم الأكبر لأهل غزة؛ سلامٌ يُعيد الحياة للأطفال، والأمل للأمهات، والسكينة لأرض أنهكتها الحروب".
وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "آن الأوان أن تسكت المدافع وتعلو أصوات الرحمة والعقل، وآن الأوان لأفقٍ سياسي يتجاوز تضميد الجراح نحو حلٍ دائمٍ يقوم على الحق والعدالة والكرامة لفلسطين".
