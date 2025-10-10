قرقاش: آن الأوان أن تسكت المدافع وتعلو أصوات الرحمة والعقل في غزة

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أنه آن الأوان أن تسكت المدافع وتعلو أصوات الرحمة والعقل في غزة بعد عامين من الألم والمعاناة، وسنوات من الظلم والقهر والتهميش، مؤكداً أن السلام يبقى الحلم الأكبر لأهل القطاع.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بعد عامين من الألم والمعاناة، وسنوات من الظلم والقهر والتهميش، يبقى السلام الحلم الأكبر لأهل غزة؛ سلامٌ يُعيد الحياة للأطفال، والأمل للأمهات، والسكينة لأرض أنهكتها الحروب".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "آن الأوان أن تسكت المدافع وتعلو أصوات الرحمة والعقل، وآن الأوان لأفقٍ سياسي يتجاوز تضميد الجراح نحو حلٍ دائمٍ يقوم على الحق والعدالة والكرامة لفلسطين".