الجيش ينعى محمد القضاة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي محمد علي فلاح القضاة.
تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.
