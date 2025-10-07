تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناُ.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 30 - 16، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 33 - 22 درجة مئوية.

