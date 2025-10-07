  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قناة إسرائيلية: رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة

2025-10-07 01:04:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة "ويرجح سقوطه في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار".

