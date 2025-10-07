خبرني - بعد عامين على عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبدو صورة الأوضاع في المنطقة مختلفة، ومعها إسرائيل التي استغل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو هذا الحدث بقدر ما يستطيع، ليقدّم إسرائيل بوصفها ضحية مع ما يتطلبه ذلك من تزوير حقائق، وتلفيق قصص لخدمة رواية الاحتلال بأنه تعرّض لـ"11 سبتمبر" خاص به، ما قبله يجب أن يكون مختلفاً بالكامل عما بعده، وأنه في موقع الضحية التي تدافع عن نفسها. لكن الحقائق على الأرض كانت تروي قصة أخرى. ففي غزة سقط أكثر من 67 ألف شهيد بيد جيش الاحتلال، بالإضافة إلى المفقودين، وعشرات الآلاف من المصابين، ومئات الآلاف من المشردين بعد تدمير كل منازل القطاع تقريباً، ليكون الغزيون هم الضحية. ورغم أن إسرائيل حاولت استخدام شماعة "معاداة السامية" لوصف أي تحرك ضد حرب الإبادة التي تقودها، فإن الوقائع تؤكد أنها خسرت معركة الوعي، ولم تنجح في محاولتها تصوير أن عملية طوفان الأقصى حدثت من فراغ، وأن الصراع بدأ عقبها، ومحاولة التعمية على أن العملية جاءت بعد تغول الاحتلال في الضفة الغربية، لا سيما على صعيد النشاط الاستيطاني، وبسبب مفاقمة معاناة الفلسطينيين في غزة، إلى جانب ما سبقها من ارتفاع وتيرة عمليات اقتحام المسجد الأقصى، ولا سيما في عام 2022، خصوصاً بوجود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.

واليوم، بعد عامين من 7 أكتوبر، تجد إسرائيل نفسها وسط عزلة واضحة تعانيها عالمياً، وهي التي تجلت على نحو واضح في ما جرى خلال أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة، إلى جانب استمرار خروج الملايين حول العالم في تظاهرات منددة بالحرب وبالعدوانية الإسرائيلية غير المسبوقة. وفي الداخل، يبدو أن حالة الاستقطاب بعد عامين من العدوان، بدأت تعود إلى إسرائيل، رغم توحّد الإسرائيليين بشكل عام خلف حكومتهم في حربها الوحشية على غزة، التي امتدت إلى الضفة الغربية وجبهات أخرى، حيث تصرف المجتمع الإسرائيلي مثل قبيلة واحدة.

وبعد أن فقدت صورة الردع عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، التي تضمنت عمليات واسعة ومنسقة على جبهات عدة، براً وبحراً وحتى جواً، وكانت ذات طابع هجومي وتحاكي أسلوب الجيوش النظامية، واستهدفت معسكرات للجيش مباشرة، وهو ما شكّل صدمة للمستويين السياسي والعسكري، عملت إسرائيل على استعادة هذه الصورة، بكل ما أوتيت من قوة دموية على مختلف الجبهات، وكان ما كان لها من إنجازات عسكرية أمام إيران وحزب الله في لبنان وفي سورية، وقتل أكثر من 67 ألف غزّي، فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين، ومئات الآلاف من النازحين والجوعى في القطاع، وسط طغيان لغريزة الانتقام والثأر على قاعدة تلقين الغزيين درساً لن ينسوه، ولا يزال مستمراً منذ عامين، متجلياً في الإبادة بدعم أميركي مطلق وصمت عربي وعالمي، وقد بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة على نحو ملموس.

كما تتوالى حتى اليوم، تحقيقات جيش الاحتلال المتعلّقة بإخفاق السابع من أكتوبر، وأجرى الجيش تحقيقات عملية حول أكثر من 40 موقعاً، شهدت اشتباكات في المناطق الإسرائيلية المحيطة بغزة، وما حدث فيها من فشل عسكري وقبله استخباراتي، والتنسيق السيئ بين القوات، وعدم جهوزية الجنود، وفشل الأنظمة الدفاعية وغير ذلك، في ظل هجوم "حماس" المباغت. وكان لافتاً أن أيّاً من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، مثل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وشعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها، لم تكشف خطة "حماس" قبل الهجوم. لكن المطلب الأبرز في إسرائيل اليوم، على مستوى التحقيقات، هو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يتحمّل المسؤولية عن الفشل، على غرار ما فعله مسؤولون آخرون منهم مثلاً الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش هرتسي هليفي. لكن نتنياهو لم يعلن رسمياً عن تحمّل المسؤولية، وألقى بها على المستوى الأمني، كما يرفض حتى اليوم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ولكن لجنة حكومية يتحكّم بها ويؤثر في أعضائها.

في سياق متصل، وبعد عامين من حرب الإبادة، يعرض استطلاع خاص أجراه المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي (INSS) صورة معقّدة. فقد أفادت غالبية الجمهور اليهودي في إسرائيل أن ثقته في الجيش الإسرائيلي بقيت كما كانت أو ارتفعت (51% و19% على التوالي)، بينما أشار نحو الثلث (28%) إلى أن ثقته بالجيش قد تراجعت. في المقابل، تشهد الثقة بالحكومة انخفاضاً حاداً، حيث أفاد 61% من الجمهور أن ثقتهم بالحكومة قد انخفضت، مقابل 38% قالوا إنها بقيت مستقرة. ويعتقد 43% من الإسرائيليين أن الوضع الأمني في إسرائيل تحسّن منذ 7 أكتوبر، مقابل 42.5% يرون أنه تدهور. وبعد عامين من الحرب، لا يزال 51% من الإسرائيليين يخشون من احتمال وقوع حدث مشابه ليوم 7 أكتوبر مرة أخرى على حدود غزة. وفيما يتعلق بجاهزية الجيش الإسرائيلي لحماية البلدات من هجوم في السنوات المقبلة، يعتقد غالبية الإسرائيليين أن الجيش مستعد بدرجة عالية أو عالية جداً لحماية بلدات الشمال (53.5%) والجنوب (57%)، لكن، 37% ينتابهم شك كبير في قدرته على حماية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 39%. وتُظهر نتائج الاستطلاع أن غالبية الجمهور اليهودي (53%) يعتقدون أن قرارات الحكومة خلال الحرب استندت بدرجة منخفضة أو منخفضة جداً إلى اعتبارات أمنية فقط، ما قد يعني عدم ثقتهم بالحكومة، وأن قراراتها غير سياسية. وبمناسبة مرور عامين على الحرب، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن عدد الجنود وأفراد قوات الأمن القتلى بلغ منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 1152 عنصراً، "من بينهم 487 (أي حوالي 42%) دون سن 21 عاماً، بينما سقط 141 عنصراً فوق سن الأربعين. وأشارت المعطيات إلى تسجيل نحو 80 ألف مصاب نفسياً. واعترفت المؤسسات الرسمية بنحو 34 ألف معوق جسدياً أو نفسياً، من بين أكثر من 36 ألف طلب قُدّم لمؤسسة التأمين الوطني، ويُنظر في طلبات أخرى.

استقطاب حاد بعد الوحدة

بعد السابع من أكتوبر 2023 توحّد معظم الإسرائيليين حول العدوان على غزة، بعد حالة الاستقطاب التي سادت إسرائيل، على خلفية خطط الحكومة لتقويض القضاء. ورغم التحديات التي تواجه دولة الاحتلال حالياً، الأمنية، والسياسية والاجتماعية، فإنها بدأت تعود تدريجياً إلى حالة الاستقطاب التي سبقت الحرب. بدا ذلك جلياً في الآونة الأخيرة وحتى على مدار العامين الأخيرين، في تظاهرات مؤيدة لصفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين، وأخرى تساند الحكومة التي تعوقها، بعضها تخللتها توترات وخلافات، وحتى دعس متظاهرين. ويعتبر الكثير من الإسرائيليين أن دولة الاحتلال التي كانت حريصة على استعادة كل جندي أسير، لم تعد كذلك، بل تسبّبت هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة بقتل عدد منهم. وترى شريحة واسعة، حتى من محللين وجنرالات سابقين، أن إسرائيل فقدت منذ بداية العدوان الحالي الكثير من "القيم" التي قامت عليها، ومنها تخلّي الحكومة عن المحتجزين.

لكن ثمة عمليات استقطاب أخرى، تنعكس من خلال ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات. في بحث شامل أجراه معهد "تخليت" الإسرائيلي، أشار إلى أن "الثقة بالمؤسسات تنهار، ولكن الأخطر من ذلك هو شدة الاستقطاب بين المعسكرات. خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يمكن ملاحظة اتجاه واضح يتمثل في تصنيف غير عشوائي على الإطلاق للمؤسسات العامة على أنها مرتبطة سياسياً بمعسكر معين، ومن هنا تُستمد درجة الثقة في تلك المؤسسة". فعلى سبيل المثال، "المقارنة بين ثقة ناخبي المعارضة وثقة ناخبي الائتلاف في المؤسسات نفسها تُنتج صورة معكوسة. بينما تحظى المحكمة العليا بثقة 76.4% من ناخبي المعارضة، فإن 10% فقط من ناخبي الائتلاف يثقون بها. أما الأسوأ حالاً فهي المستشارة القضائية للحكومة، إذ يثق بها 4% فقط من ناخبي الائتلاف الحكومي، مقابل 74.3% من ناخبي المعارضة". ويستعرض البحث مختلف مؤسسات الدولة، ويخلص إلى أنه "بعد السابع من أكتوبر مباشرة، وعد الإسرائيليون أنفسهم بألّا يقعوا في الحفرة نفسها مرة أخرى، وبأننا سننجح هذه المرة في خلق إجماع واسع قادر على مواجهة حجم الانكسار والتحدي. مرت سنتان... عدنا إلى التحزّب الذي أصبح الأرض الخصبة للقوى الشعبوية ولتفكك المؤسسات الحكومية. في حين أن أعداءنا يتحلّون بصبر كبير في انتظار انهيارنا الداخلي، يواصل كل طرف التلهي بفكرة أنه وحده قادر على إنقاذ الوضع. حكومة واسعة ليست ترفاً، بل ضرورة. وربما من دونها لن تكون هناك دولة إسرائيل".

شعور بالعزلة

في أي مكان إسرائيلي عام، في هذه الأيام، يمكن ملاحظة حالة التذمّر من شعور الإسرائيليين بالعزلة، وأنهم منبوذون في العالم، وسياسياً، ورياضياً، وسياحياً، وفي مختلف المجالات. يشعرون جلياً بأنهم غير مرحب بهم. وصادف الكثيرون في الأشهر الأخيرة حتى حالات طرد من مطاعم أو غيرها. كما يراقبون من كثب، التظاهرات الحاشدة حول العالم، الداعمة لغزة، خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا بهذه الفترة.

ويسود شعور بأن إسرائيل خسرت المعركة على الوعي والرواية، وأن الضرر غير قابل للإصلاح في الفترة القريبة، حتى وفق مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. يأتي كل ذلك رغم المبالغ الطائلة التي تخصصها إسرائيل لدعايتها في الخارج، وتستثمرها في مؤثرين وناشطين وأدوات ووسائل مختلفة. وعلى الرغم من محاولة مسؤولين إسرائيليين، بعضهم في بعثات دولة الاحتلال في الخارج، لتأطير ما يحدث بأنه "معاداة للسامية"، وهو أول ما تنطق به إسرائيل دفاعاً عن نفسها، فإن أصواتاً إعلامية وسياسية، وأوساطاً كثيرة أخرى، تحمّل نتنياهو وحكومته مسؤولية تدهور مكانة وسمعة إسرائيل والإسرائيليين على الساحة الدولية، بسبب العدوان على غزة.

لا يتوقف الأمر على شعوب العالم الرافضة العدوان، أو الداعية للاعتراف بدولة فلسطينية. ولكن الكثير من الدول، ألغت صفقات أسلحة مع إسرائيل، منها إسبانيا على سبيل المثال لا الحصر، فيما تبقي دول أخرى صفقاتها في الظل. كل هذا في ذروة حرب الإبادة والتجويع، وموجة الاعتراف الدولية بدولة فلسطينية، جعل نتنياهو يعترف بنفسه بأن إسرائيل تعيش عزلة، ستتعمّق، وسيكون عليها الاعتماد على نفسها. لكن حتى قبل ذلك، طُرحت خطط إسرائيلية، منذ بداية حرب الإبادة تقريباً، لزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية في الذخيرة ومستلزماتها، وذلك بعد النقص الذي واجهته في فترة ما، بسبب الكميات الضخمة التي استخدمتها في غزة ولبنان وإيران واليمن، وسورية، وغيرها.

أضرار في مختلف المجالات

طاولت الأضرار مختلف المجالات في إسرائيل، منها السياحة، حيث انخفض عدد السياح الوافدين على نحو حاد، كما أوقفت الكثير من شركات الطيران رحلاتها من وإلى تل أبيب، وبعضها لا تزال، فضلاً عن إغلاق فنادق ومعالم سياحية لفترة طويلة نسبياً. كما أغلقت العديد من الشركات والمصالح التجارية أو قلّصت نشاطها، خصوصاً في الجنوب والشمال، لكن الكثير منها عاد للعمل في الأشهر الأخيرة. ويدفع المواطن ثمن العجز الكبير في الميزانية، ورفع الضرائب، بسبب نفقات الحرب وزيادة موازنة وزارة الأمن، والتضخم والغلاء الفاحش وغير ذلك، بخلاف الأضرار في قطاع التعليم.

تخوّفات إزاء الانتخابات

أثيرت في الآونة الأخيرة، تخوفات من أوساط إسرائيلية، بشأن احتمال سعي الحكومة الحالية لتأجيل موعد انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في أكتوبر 2026، بذرائع أمنية. وفي ظل الجدل العام حول الانتخابات، عقب الأزمات السياسية والاجتماعية بعد السابع من أكتوبر 2023، تعتقد نسبة لا بأس بها من الإسرائيليين، أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة. وبحسب استطلاع أجراه "المعهد للحرية والمسؤولية"، التابع لجامعة رايخمان في هرتسليا، مطلع العام الحالي، بلغت النسبة 29%. وأوضح المعهد أنه قبل ذلك، وبعد معظم جولات الانتخابات الأخيرة، سُمعت مخاوف من تزوير الانتخابات، وادعاءات بسرقة الأصوات على نطاق واسع، خصوصاً من جانب حزب الليكود واليمين السياسي. وفي الوقت الراهن، تُسمع أيضاً من الطرف السياسي المعارض مخاوف بشأن المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة للكنيست، على سبيل المثال من خلال سيطرة الائتلاف الحالي على لجنة الانتخابات المركزية، أو من خلال المساس بقدرة الأحزاب العربية على خوض الانتخابات المقبلة. وليس ما أورده الموقع بعيداً عما يحدث في الواقع، ومن ضمن ذلك إصرار نتنياهو على تعيين دافيد زيني رئيساً لـ"الشاباك"، وهو الجسم الذي له صلاحيات واسعة في الانتخابات.

تتخوف أوساط إسرائيلية من احتمال سعي الحكومة الحالية لتأجيل موعد انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في أكتوبر 2026

واكتسبت النقاشات حول الانتخابات، زخماً إضافياً عقب بيان نشره في سبتمبر/ أيلول الماضي، رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت، الذي يستعد للعودة والمنافسة في الانتخابات المقبلة، واستوقف الصحافة الإسرائيلية التي وصفه بعضها بالاستثنائي. وأوضح بينت أنه تلقى تساؤلات من "عدد لا يحصى من الناس حول ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى أصلاً"، ووعد بأنه "لن نسمح لأي أحد بتأجيل أو تعطيل الانتخابات". وكتب أنه يتوجه إلى قادة الأجهزة الأمنية وإنفاذ القانون، موضحاً أنه يدرك حجم الضغوط الهائلة التي تُمارس عليهم، لكنه يطلب: "لا توافقوا على خرق القانون أو التلاعب بالقواعد بسبب ضغط سياسي. أنتم مسؤولون عن أفعالكم. لا تخافوا. قريباً سيجري استبدال الحكومة الحالية". واعتبر عدد من المحللين، البيان رسالة لنتنياهو، لافتين إلى أن منظمات الاحتجاج وكتل المعارضة تتحدث كثيراً عن نية للإضرار بنزاهة الانتخابات، وردع الناخبين العرب عن التصويت، والسعي إلى استبعاد الأحزاب العربية من المنافسة. واعتبر بعضهم أن الخطاب حول تعطيل الانتخابات، أو تأجيلها، ينتشر كالوباء في الآونة الأخيرة، في الأوساط الليبرالية على الخريطة السياسية، وبين ناخبي المعارضة، وأن ذلك "ردّة فعل طبيعية في ظل السلوك الإجرامي والمافيوي الذي ينتهجه الائتلاف الحاكم، الذي يدوس على كل قاعدة أساسية، ويخوض حرباً ضد الجهاز القضائي، بحزم لا يقل عن ذلك الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مناوراته داخل غزة".