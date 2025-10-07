  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الملك يعقد اليوم مباحثات مع ملك السويد في ستوكهولم

2025-10-07 12:04:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، مباحثات في العاصمة ستوكهولم، مع جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة السويد.
ويلتقي جلالة الملك رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.
وتأتي الزيارة تجسيدا لعلاقات الصداقة التي تجمع الأردن والسويد، ولتعزيز التعاون في مجالات عديدة، فضلا عن بحث مستجدات المنطقة وسبل تحقيق السلام.
وغادر جلالته أرض الوطن، الاثنين، في زيارة عمل إلى مملكة السويد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

