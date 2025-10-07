  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لقاءات متواصلة بين الوسطاء ووفد من حركة حماس اليوم في شرم الشيخ

2025-10-07 12:03:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتهت ليلَ الاثنين/الثلاثاء، في مدينة شرم الشيخ، أولُ جولة مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، لوضع آليات وتفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المتواصلة في قطاع غزة بين الطرفين منذ عامين، وفقًا للقاهرة الإخبارية.
وقالت القاهرة الإخبارية، إنّ المباحثات تركزت على 3 محاور رئيسة، أولُها تحديد آليات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابلَ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ثم بحث ترتيبات التهدئة وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ثم ضمانُ تدفّقِ المساعدات الإنسانية الكافية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وعقد الوسطاء مباحثات مع وفد حركة حماس، وفقًا للقاهرة الإخبارية التي أشارت إلى أن الأجواء السائدة في المباحثات تتسم بـ"الإيجابية" حتى الآن.
وتستمرّ اللقاءات بين الوسطاء المصريين والقطريين ووفد من حركة حماس بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء.
وبدأت في مصر، الاثنين، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.
وتأتي المباحثات التي يشارك فيها مصر والولايات المتحدة وقطر، عقب موافقة الحركة على الإفراج عن كل المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

