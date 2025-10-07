  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
عامان من الإبادة في غزة.. محو أُسر كاملة وتدمير معظم أرجاء القطاع

2025-10-07 12:03:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت إحصائيات مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن 76,639 فلسطينيًا سقطوا بين شهيد ومفقود خلال 730 يومًا من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بينما طالت آلة الدمار 90% من مساحة القطاع، في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية بالعصر الحديث التي تعرّض لها 2.4 مليون مدني.
محو أسر بأكملها
أظهرت البيانات الرسمية أن 67,139 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات وتم توثيقهم، بينما لا يزال 9,500 آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو مجهولي المصير، وتكشف هذه الأرقام أن أكثر من 20 ألف طفل استُشهدوا، من بينهم ألف رضيع دون العام الواحد، إضافة إلى 450 طفلًا وُلدوا واستُشهدوا خلال الحرب ذاتها، وفق ما أورده مكتب الإعلام الحكومي.
وتجاوز عدد النساء الشهيدات 12,500 امرأة، بينهن 9 آلاف أم، فيما بلغ عدد الآباء الشهداء 22,426 أبًا، ما يعني أن أكثر من 55% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.
والأكثر إيلامًا أن 2,700 أسرة أُبيدت بالكامل ومُسحت من السجل المدني، بواقع 8,574 شهيدًا، بينما 6,020 أسرة لم يتبقَّ منها سوى ناجٍ وحيد.
وسُجل في هذه الحرب 1,670 شهيدًا من الطواقم الطبية، و254 صحفيًا، و140 عنصرًا من الدفاع المدني، و830 معلمًا، و193 عالمًا وأكاديميًا، و894 رياضيًا، و787 عنصرًا من الشرطة ومؤمني المساعدات، ما يعكس استهدافًا ممنهجًا للكفاءات والطواقم الحيوية.
الجوع والحصار
فرض الاحتلال حصارًا خانقًا على المعابر لمدة 220 يومًا، ما أدى إلى منع دخول أكثر من 120 ألف شاحنة مساعدات إنسانية ووقود، بحسب الإحصاءات الرسمية. وبحسب ما أشارت إليه تقارير الأمم المتحدة، فإن هذا التجويع الممنهج تسبّب في وفاة 460 شخصًا، من بينهم 154 طفلًا، فيما يواجه 650 ألف طفل خطر الموت جوعًا، و40 ألف رضيع مهددون بالموت لنقص حليب الأطفال الذي يحتاج القطاع منه لـ250 ألف علبة شهريًا.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي 47 مطبخَ إغاثةٍ شعبيًا، و61 مركزًا لتوزيع المساعدات، وقُصفت قوافل الإغاثة 128 مرة، ما أسفر عن مقتل 540 شخصًا من العاملين في المجال الإنساني.
وفيما يُعرف بـ"مصائد الموت" ومراكز المساعدات، سقط 2,605 شهداء و19,124 جريحًا، وأكثر من 200 مفقود بين طالبي الإغاثة.
منظومة صحية منهارة
وصل عدد الجرحى والمصابين إلى 169,583 حالة، من بينهم 19 ألفًا بحاجة لتأهيل طويل الأمد، و4,800 حالة بتر (18% منهم أطفال)، و1,200 حالة شلل، ومثلها حالات فقدان بصر.
وبحسب ما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية، تعرضت 38 مستشفى و96 مركزًا صحيًا للقصف أو الإخراج الكامل عن الخدمة، واستُهدفت 197 سيارة إسعاف، وسُجل 788 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية ومركباتها وكوادرها.
ويمنع الاحتلال أكثر من 22 ألف مريض من السفر للعلاج بالخارج، من بينهم 5,200 طفل يحتاجون إجلاءً عاجلًا، و12,500 مريض سرطان، و350 ألف مريض مزمن في خطر لمنع إدخال الأدوية، وفق البيانات المُعلنة.
كما سُجلت أكثر من 2.1 مليون حالة إصابة بأمراض معدية، و71,338 حالة التهاب كبد وبائي نتيجة النزوح القسري، فيما حدثت 12 ألف حالة إجهاض بين الحوامل، و107 آلاف سيدة حامل ومرضعة معرضات للخطر.
دمار شامل
دمّر العدوان 301 ألف منزل بالكامل، منها 148 ألفًا بشكل كامل يجعلها غير صالحة للسكن، و153 ألفًا بشكل جزئي، ما ترك 288 ألف أسرة بلا مأوى، ودفع نحو مليوني إنسان للنزوح القسري، واستهدف الاحتلال 293 مركزًا لإيواء النازحين.
وتهرأت 100 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا وأصبحت غير صالحة، فيما استُشهد 17 شخصًا بسبب البرد في المخيمات، من بينهم 14 طفلًا.
ولحقت أضرار مادية بـ95% من مدارس غزة، وتحتاج 90% منها لإعادة بناء كاملة، فيما تعرّضت 668 مدرسة، أي ما يوازي 80% من المدارس، للقصف المباشر، ودُمرت 165 منشأة تعليمية كليًا و392 جزئيًا.
وحُرم 785 ألف طالب من التعليم، واستُشهد 13,500 طالب.
70 مليار دولار خسائر
دُمرت 725 بئر مياه مركزية، و134 مشروعًا للمياه، و700 ألف متر من شبكات المياه والصرف، و3 ملايين متر من الطرق، و5,080 كيلومترًا من شبكات الكهرباء، و208 مواقع أثرية.
وقدّر مكتب الإعلام الحكومي الخسائر المباشرة بـ70 مليار دولار، منها 28 مليارًا للإسكان، و6 مليارات للخدمات، و5 مليارات للصحة، و4.5 مليار للتجارة، و4 مليارات لكل من التعليم والصناعة والمنازل، و3 مليارات للاتصالات، و2.8 مليار لكل من الزراعة والنقل، و2 مليار للترفيه، و1.4 مليار للكهرباء، ومليار للقطاع الديني، و800 مليون للإعلام.

MENAFN07102025000208011052ID1110159379

