ترامب: نحن قريبون جدا من اتفاق في غزة

2025-10-07 12:03:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة "نيوز ماكس" الأميركية: "أتوقع أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة".

وبدأت في مصر الاثنين، مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، للبحث في آليات تبادل المحتجزين في غزة وأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطة ترامب.

