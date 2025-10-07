  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

2025-10-07 12:03:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظتي الكرك والطفيلة، يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الأول 2025، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والشاملة على بعض المغذيات الكهربائية.
أولاً: الكرك – قاطع الجدعا
المدة: من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً
المناطق المتأثرة:
الجدعا
منطقة الموجب
الدوريات الخارجية الموجب
سلطة وادي الأردن
شركة مياهنا
قضاء الموجب
شيحان
المنصورة
سبب الفصل: صيانة
ثانياً: الطفيلة
المدة: من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً
المناطق المتأثرة:
الصلما
عابل الحنانة
دفاع مدني عين البيضاء
جزء من عين البيضاء
سعوه
سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة
ثالثاً: الكرك – مغذي الموجب
المدة: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً
المناطق المتأثرة:
أجزاء من قريفلا
أجزاء من الوسية
أجزاء من الروضة
حي الفاروق
أجزاء من القصر
القصر – حي الفاروق
مثلث راكين
مثلث اليوبيل
سبب الفصل: صيانة شاملة للمغذي

MENAFN07102025000208011052ID1110159377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث