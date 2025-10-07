فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

403
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظتي الكرك والطفيلة، يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الأول 2025، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والشاملة على بعض المغذيات الكهربائية.
أولاً: الكرك – قاطع الجدعا
المدة: من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً
المناطق المتأثرة:
الجدعا
منطقة الموجب
الدوريات الخارجية الموجب
سلطة وادي الأردن
شركة مياهنا
قضاء الموجب
شيحان
المنصورة
سبب الفصل: صيانة
ثانياً: الطفيلة
المدة: من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً
المناطق المتأثرة:
الصلما
عابل الحنانة
دفاع مدني عين البيضاء
جزء من عين البيضاء
سعوه
سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة
ثالثاً: الكرك – مغذي الموجب
المدة: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً
المناطق المتأثرة:
أجزاء من قريفلا
أجزاء من الوسية
أجزاء من الروضة
حي الفاروق
أجزاء من القصر
القصر – حي الفاروق
مثلث راكين
مثلث اليوبيل
سبب الفصل: صيانة شاملة للمغذي
