التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم - رابط

2025-10-07 12:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، ووفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، عن دعوة عدد من المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة معلم/معلمة.
مكان المقابلات:
تُجرى المقابلات في العاصمة عمّان – مبنى وزارة التربية والتعليم (منطقة العبدلي، بجانب مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين)، وذلك من خلال مراجعة قسم التوظيف.
الاستعلام عن تاريخ وتوقيت المقابلة:
يمكن للمرشحين الاستعلام عن موعدهم باستخدام الرقم الوطني عبر الرابط التالي:
ملاحظات هامة:
لن يُسمح بدخول أي مرشح إلى المقابلة دون إحضار:
مصدقة البكالوريوس الأصلية (تتضمن المعدل والتقدير) أو صورة مصدقة عنها بختم حي.
البطاقة الشخصية سارية المفعول، والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ضرورة الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.
يُمنع دخول المرافقين إلى مركز المقابلات الشخصية.
يُمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة المقابلة.
الالتزام التام بموعد الجلسة المحدد ومكان القاعة.
إحضار قلم حبر أزرق جاف.
عدم الحضور للمقابلة يؤدي إلى فقدان الحق في المنافسة.

