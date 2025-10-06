عمدة شيكاغو الأمريكية يوقع أمرا تنفيذيا بتضييق الخناق على تحركات شرطة الهجرة

403
عمدة شيكاغو الأمريكية يوقع أمرا تنفيذيا بتضييق الخناق على تحركات شرطة الهجرة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- وقع عمدة مدينة (شيكاغو) الأمريكية براندون جونسون اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يهدف إلى تضييق الخناق على تحركات شرطة الهجرة في المدينة وذلك في ظل محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فرض الأمن" في بعض المدن لأسباب تتركز بالأساس حول قضايا الهجرة والأمن.
وقال جونسون في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن "شيكاغو بهذا الأمر التنفيذي تقف بحزم من أجل حماية الحقوق الدستورية لسكاننا ومجتمعاتنا المهاجرة ودعم ديمقراطيتنا".
وأوضح أن "الأمر يحظر على وكلاء الهجرة الفيدراليين استخدام أي ممتلكات مملوكة للمدينة لصالح عمليات الهجرة الفيدرالية ويدعو الشركات المحلية والمنظمات المجتمعية للانضمام إلى الجهود المبذولة على مستوى المدينة لحماية الحقوق غير القابلة للتصرف لكل مواطن من سكان شيكاغو".
وأضاف "لن نتسامح مع انتهاك موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية للحقوق الدستورية لسكاننا ولن نسمح للحكومة الفيدرالية بتجاهل سلطتنا المحلية".
وأبرز أن "موظفي دائرة الهجرة والجمارك يحتجزون المسؤولين المنتخبين ويطلقون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والأطفال وضباط شرطة شيكاغو ويعتدون على سكان شيكاغو. لن نسمح بذلك في مدينتنا".
وردا على عمدة شيكاغو قال البيت الأبيض في بيان "اليوم وفي خيانة مقززة لكل مواطن ملتزم بالقانون أعلن عمدة شيكاغو براندون جونسون مساحات في المدينة مناطق خالية من موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية".
وأضاف البيت الأبيض أن "مبرر جونسون البائس بأن تطبيق قوانين الهجرة الوطنية يقوض ثقة المجتمع تكشف عن ولاءه الحقيقي للمفترسين الأجانب غير الشرعيين المجرمين وليس لعائلات شيكاغو المذعورة".
واعتبر البيت الأبيض أن "حماية أكثر المجرمين غير الشرعيين فسادا وعنفا من العدالة ليس فقط إهانة لكل مواطن من شيكاغو بل هو أيضا تكثيف خطير لأجندة (مدت الملاذ) الجنونية للديمقراطيين حيث يتم تقديم المجرمون غير الشرعيين على المواطنين الأمريكيين".
وأمر الرئيس الأمريكي السبت الماضي بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو ثالث أكبر المدن الأمريكية وذلك لضبط الأمن ومكافحة الجريمة.
وكان ترامب قد أمر في أغسطس الماضي بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن لمكافحة الجريمة فيما أشار مؤخرا أنه قد يرسل قوات إلى مدن أخرى بما في ذلك شيكاغو وبالتيمور اللتين يقودهما الحزب الديمقراطي مما أثار ردود فعل غاضبة لمعارضيه. (النهاية)
