عمدة شيكاغو الأمريكية يوقع أمرا تنفيذيا بتضييق الخناق على تحركات شرطة الهجرة

2025-10-06 11:26:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 6 - 10 (كونا) -- وقع عمدة مدينة (شيكاغو) الأمريكية براندون جونسون اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يهدف إلى تضييق الخناق على تحركات شرطة الهجرة في المدينة وذلك في ظل محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فرض الأمن" في بعض المدن لأسباب تتركز بالأساس حول قضايا الهجرة والأمن.
وقال جونسون في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إن "شيكاغو بهذا الأمر التنفيذي تقف بحزم من أجل حماية الحقوق الدستورية لسكاننا ومجتمعاتنا المهاجرة ودعم ديمقراطيتنا".
وأوضح أن "الأمر يحظر على وكلاء الهجرة الفيدراليين استخدام أي ممتلكات مملوكة للمدينة لصالح عمليات الهجرة الفيدرالية ويدعو الشركات المحلية والمنظمات المجتمعية للانضمام إلى الجهود المبذولة على مستوى المدينة لحماية الحقوق غير القابلة للتصرف لكل مواطن من سكان شيكاغو".
وأضاف "لن نتسامح مع انتهاك موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية للحقوق الدستورية لسكاننا ولن نسمح للحكومة الفيدرالية بتجاهل سلطتنا المحلية".
وأبرز أن "موظفي دائرة الهجرة والجمارك يحتجزون المسؤولين المنتخبين ويطلقون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والأطفال وضباط شرطة شيكاغو ويعتدون على سكان شيكاغو. لن نسمح بذلك في مدينتنا".
وردا على عمدة شيكاغو قال البيت الأبيض في بيان "اليوم وفي خيانة مقززة لكل مواطن ملتزم بالقانون أعلن عمدة شيكاغو براندون جونسون مساحات في المدينة مناطق خالية من موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية".
وأضاف البيت الأبيض أن "مبرر جونسون البائس بأن تطبيق قوانين الهجرة الوطنية يقوض ثقة المجتمع تكشف عن ولاءه الحقيقي للمفترسين الأجانب غير الشرعيين المجرمين وليس لعائلات شيكاغو المذعورة".
واعتبر البيت الأبيض أن "حماية أكثر المجرمين غير الشرعيين فسادا وعنفا من العدالة ليس فقط إهانة لكل مواطن من شيكاغو بل هو أيضا تكثيف خطير لأجندة (مدت الملاذ) الجنونية للديمقراطيين حيث يتم تقديم المجرمون غير الشرعيين على المواطنين الأمريكيين".
وأمر الرئيس الأمريكي السبت الماضي بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو ثالث أكبر المدن الأمريكية وذلك لضبط الأمن ومكافحة الجريمة.
وكان ترامب قد أمر في أغسطس الماضي بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن لمكافحة الجريمة فيما أشار مؤخرا أنه قد يرسل قوات إلى مدن أخرى بما في ذلك شيكاغو وبالتيمور اللتين يقودهما الحزب الديمقراطي مما أثار ردود فعل غاضبة لمعارضيه. (النهاية)

