مسؤولة أممية: 676 مليون امرأة تعيش على مقربة من النزاعات المميتة

2025-10-06 11:26:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 10 (كونا) -- كشفت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث اليوم الاثنين عن أن 676 مليون امرأة تعيش على مقربة من النزاعات المميتة وهو أعلى رقم منذ التسعينيات مشيرة إلى ارتفاع حوادث العنف الجنسي ضد الفتيات بنسبة 35 بالمئة.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بحوث خلال النقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن حيث يتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية ال25 لقرار المجلس رقم (1325) المعني بحماية النساء وتعزيز تمثيلهن في المجتمع.
وأكدت بحوث أن هذه الذكرى ينبغي ألا تكون مجرد احتفال "حيث أن النساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل النزاع يستحقن أكثر من مجرد إحياء للذكرى".
وشددت أيضا على أهمية أن تكون "هذه اللحظة فرصة لإعادة التركيز وتجديد الالتزام وضمان أن تحقق ال25 عاما المقبلة إنجازات أكبر من الماضي".
وقالت ان القرار "ولد من قناعة بأن السلام يكون أكثر قوة والأمن أكثر ديمومة عندما تكون النساء حاضرات على طاولة المفاوضات و قد حان الوقت لتنفيذه".
وأضافت بحوث أن الإيمان بالمبادىء الأساسية للقرار (1325) هو إيمان مشترك بين النساء والرجال في كل مكان داعية إلى إنهاء العنف ضد النساء وتجديد الالتزام العالمي بأجندة المرأة والسلام والأمن.
وتطرقت إلى الوضع في غزة قائلة "بينما نجتمع لمناقشة أجندة المرأة والسلام والأمن تظل الحالة المؤلمة في الشرق الأوسط خاصة بالنسبة للنساء والفتيات حاضرة في أذهاننا وقلوبنا".
ولفتت إلى بصيص الأمل "الذي يظهر بعد عامين من حرب غزة المدمرة" مرحبة بالردود الإيجابية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتنفيذ إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وتأمين الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأعربت بحوث عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى سلام عادل ودائم للجانبين على حد سواء حيث تعيش جميع النساء والفتيات بكرامة وأمن وفرص.(النهاية)

