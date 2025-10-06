مسؤولة أممية: 676 مليون امرأة تعيش على مقربة من النزاعات المميتة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
مسؤولة أممية: 676 مليون امرأة تعيش على مقربة من النزاعات المميتة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 10 (كونا) -- كشفت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث اليوم الاثنين عن أن 676 مليون امرأة تعيش على مقربة من النزاعات المميتة وهو أعلى رقم منذ التسعينيات مشيرة إلى ارتفاع حوادث العنف الجنسي ضد الفتيات بنسبة 35 بالمئة.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بحوث خلال النقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن حيث يتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية ال25 لقرار المجلس رقم (1325) المعني بحماية النساء وتعزيز تمثيلهن في المجتمع.
وأكدت بحوث أن هذه الذكرى ينبغي ألا تكون مجرد احتفال "حيث أن النساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل النزاع يستحقن أكثر من مجرد إحياء للذكرى".
وشددت أيضا على أهمية أن تكون "هذه اللحظة فرصة لإعادة التركيز وتجديد الالتزام وضمان أن تحقق ال25 عاما المقبلة إنجازات أكبر من الماضي".
وقالت ان القرار "ولد من قناعة بأن السلام يكون أكثر قوة والأمن أكثر ديمومة عندما تكون النساء حاضرات على طاولة المفاوضات و قد حان الوقت لتنفيذه".
وأضافت بحوث أن الإيمان بالمبادىء الأساسية للقرار (1325) هو إيمان مشترك بين النساء والرجال في كل مكان داعية إلى إنهاء العنف ضد النساء وتجديد الالتزام العالمي بأجندة المرأة والسلام والأمن.
وتطرقت إلى الوضع في غزة قائلة "بينما نجتمع لمناقشة أجندة المرأة والسلام والأمن تظل الحالة المؤلمة في الشرق الأوسط خاصة بالنسبة للنساء والفتيات حاضرة في أذهاننا وقلوبنا".
ولفتت إلى بصيص الأمل "الذي يظهر بعد عامين من حرب غزة المدمرة" مرحبة بالردود الإيجابية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتنفيذ إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وتأمين الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأعربت بحوث عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى سلام عادل ودائم للجانبين على حد سواء حيث تعيش جميع النساء والفتيات بكرامة وأمن وفرص.(النهاية)
ع س ت / س ع م
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بحوث خلال النقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن حيث يتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية ال25 لقرار المجلس رقم (1325) المعني بحماية النساء وتعزيز تمثيلهن في المجتمع.
وأكدت بحوث أن هذه الذكرى ينبغي ألا تكون مجرد احتفال "حيث أن النساء والفتيات اللاتي يعشن في ظل النزاع يستحقن أكثر من مجرد إحياء للذكرى".
وشددت أيضا على أهمية أن تكون "هذه اللحظة فرصة لإعادة التركيز وتجديد الالتزام وضمان أن تحقق ال25 عاما المقبلة إنجازات أكبر من الماضي".
وقالت ان القرار "ولد من قناعة بأن السلام يكون أكثر قوة والأمن أكثر ديمومة عندما تكون النساء حاضرات على طاولة المفاوضات و قد حان الوقت لتنفيذه".
وأضافت بحوث أن الإيمان بالمبادىء الأساسية للقرار (1325) هو إيمان مشترك بين النساء والرجال في كل مكان داعية إلى إنهاء العنف ضد النساء وتجديد الالتزام العالمي بأجندة المرأة والسلام والأمن.
وتطرقت إلى الوضع في غزة قائلة "بينما نجتمع لمناقشة أجندة المرأة والسلام والأمن تظل الحالة المؤلمة في الشرق الأوسط خاصة بالنسبة للنساء والفتيات حاضرة في أذهاننا وقلوبنا".
ولفتت إلى بصيص الأمل "الذي يظهر بعد عامين من حرب غزة المدمرة" مرحبة بالردود الإيجابية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتنفيذ إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وتأمين الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأعربت بحوث عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى سلام عادل ودائم للجانبين على حد سواء حيث تعيش جميع النساء والفتيات بكرامة وأمن وفرص.(النهاية)
ع س ت / س ع م
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بطارية خارقة تدوم 5000 ساعة وتحافظ على 91% من سعتها بعد ألف دورة...
ترامب: حماس ستواجه الإبادة إذا قررت البقاء في السلطة...
الشباب السعودي يعيدون تشكيل مستقبل الاتصال في المملكة ويعتمدون تقنية e...
28 لاعبًا بقائمة منتخب الإمارات استعدادًا للملحق الآسيوي...
نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قي...