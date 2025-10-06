مدير (هيئة الزراعة) يتفقد جون الكويت للاطلاع على تنفيذ قرار الصيد الاستثنائي لأسماك (الميد)

403
مدير (هيئة الزراعة) يتفقد جون الكويت للاطلاع على تنفيذ قرار الصيد الاستثنائي لأسماك (الميد)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- تفقد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس سالم الحاي (جون الكويت) للاطلاع على تنفيذ القرار الخاص بالسماح الاستثنائي بصيد أسماك (الميد) داخل جون الكويت.
وقالت (الهيئة) في بيان صحفي اليوم الإثنين إن فريقا من إدارة الرقابة البحرية التابعة لقطاع الثروة السمكية رافق الحاي لمتابعة آلية تنفيذ القرار ميدانيا والاطلاع على الترتيبات الرقابية الموضوعة لضمان الالتزام بالشروط البيئية وحماية المخزون السمكي.
وشدد الحاي وفق البيان على أهمية الموازنة بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسماك والمحافظة على البيئة البحرية.
وأصدر الحاي يوم الجمعة الماضي قرارا يقضي بالسماح الاستثنائي بصيد أسماك (الميد) داخل جون الكويت بهدف توفيره في السوق المحلية وخفض أسعاره.
وقالت (الهيئة) في بيان صحفي آنذاك أن الصيد سيكون خاضعا لإشراف إدارة الرقابة البحرية التابعة لها لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وحماية البيئة البحرية. (النهاية)
