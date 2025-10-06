  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مدير (هيئة الزراعة) يتفقد جون الكويت للاطلاع على تنفيذ قرار الصيد الاستثنائي لأسماك (الميد)

2025-10-06 11:26:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 10 (كونا) -- تفقد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس سالم الحاي (جون الكويت) للاطلاع على تنفيذ القرار الخاص بالسماح الاستثنائي بصيد أسماك (الميد) داخل جون الكويت.
وقالت (الهيئة) في بيان صحفي اليوم الإثنين إن فريقا من إدارة الرقابة البحرية التابعة لقطاع الثروة السمكية رافق الحاي لمتابعة آلية تنفيذ القرار ميدانيا والاطلاع على الترتيبات الرقابية الموضوعة لضمان الالتزام بالشروط البيئية وحماية المخزون السمكي.
وشدد الحاي وفق البيان على أهمية الموازنة بين تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسماك والمحافظة على البيئة البحرية.
وأصدر الحاي يوم الجمعة الماضي قرارا يقضي بالسماح الاستثنائي بصيد أسماك (الميد) داخل جون الكويت بهدف توفيره في السوق المحلية وخفض أسعاره.
وقالت (الهيئة) في بيان صحفي آنذاك أن الصيد سيكون خاضعا لإشراف إدارة الرقابة البحرية التابعة لها لضمان الالتزام بالمعايير البيئية وحماية البيئة البحرية. (النهاية)

