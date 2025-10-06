  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الكويت الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه

2025-10-06 11:26:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 6 - 10 (كونا) -- توج فريق نادي الكويت الكويتي بلقب البطولة العربية ال37 للأندية لكرة السلة بفوزه المستحق على فريق الحكمة اللبناني في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في إمارة دبي بنتيجة (101 - 93) محققا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وجاءت المباراة الختامية قوية ومثيرة عكست المستوى العالي للفريقين طوال مشوارهما في البطولة إذ تمكن الكويت من فرض أفضليته في الأداء الهجومي والدفاعي ليحسم اللقاء ويتوج بكأس البطولة عن جدارة واستحقاق.
وشارك في البطولة التي نظمها الاتحاد العربي لكرة السلة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 16 فريقا عربيا من مختلف الدول وسط حضور جماهيري لافت وأجواء تنافسية مميزة جسدت التطور الكبير الذي تشهده اللعبة عربيا. (النهاية)

