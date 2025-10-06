الكويت الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه

403
الكويت الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) دبي - 6 - 10 (كونا) -- توج فريق نادي الكويت الكويتي بلقب البطولة العربية ال37 للأندية لكرة السلة بفوزه المستحق على فريق الحكمة اللبناني في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في إمارة دبي بنتيجة (101 - 93) محققا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.
وجاءت المباراة الختامية قوية ومثيرة عكست المستوى العالي للفريقين طوال مشوارهما في البطولة إذ تمكن الكويت من فرض أفضليته في الأداء الهجومي والدفاعي ليحسم اللقاء ويتوج بكأس البطولة عن جدارة واستحقاق.
وشارك في البطولة التي نظمها الاتحاد العربي لكرة السلة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 16 فريقا عربيا من مختلف الدول وسط حضور جماهيري لافت وأجواء تنافسية مميزة جسدت التطور الكبير الذي تشهده اللعبة عربيا. (النهاية)
