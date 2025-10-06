  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نمو الاقتصاد البحريني بـ 5ر2 بالمئة للربع الثاني مدفوعا بالقطاع غير النفطي

نمو الاقتصاد البحريني بـ 5ر2 بالمئة للربع الثاني مدفوعا بالقطاع غير النفطي

2025-10-06 11:26:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 6 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني اليوم الاثنين ان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 5ر2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5ر3 بالمئة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الفصلي ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق نموا بنسبة 3ر2 بالمئة مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3ر5 بالمئة.
وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 2ر85 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بنسبة 12 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7ر6 بالمئة ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7ر4 بالمئة.
كما نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 6ر4 بالمئة ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 6ر3 بالمئة بالإضافة إلى ذلك نما قطاعا أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7ر2 بالمئة و4ر2 بالمئة على التوالي في حين شهد نشاط الصناعات التحويلية نموا طفيفا بنسبة واحد بالمئة.
كما أبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4ر5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025.
وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص


MENAFN06102025000071011013ID1110159295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث