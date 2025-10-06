نمو الاقتصاد البحريني بـ 5ر2 بالمئة للربع الثاني مدفوعا بالقطاع غير النفطي

403
نمو الاقتصاد البحريني بـ 5ر2 بالمئة للربع الثاني مدفوعا بالقطاع غير النفطي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 6 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني اليوم الاثنين ان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 5ر2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5ر3 بالمئة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الفصلي ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حقق نموا بنسبة 3ر2 بالمئة مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3ر5 بالمئة.
وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 2ر85 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بنسبة 12 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025 تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7ر6 بالمئة ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7ر4 بالمئة.
كما نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 6ر4 بالمئة ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 6ر3 بالمئة بالإضافة إلى ذلك نما قطاعا أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7ر2 بالمئة و4ر2 بالمئة على التوالي في حين شهد نشاط الصناعات التحويلية نموا طفيفا بنسبة واحد بالمئة.
كما أبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4ر5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025.
وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال. (النهاية)
