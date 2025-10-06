403
وزير الخارجية العراقي: حريصون على حسن الجوار ومد جسور التعاون والصداقة مع الدول
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 6 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين إن العراق حريص على اتباع سياسة خارجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومد جسور التعاون والصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة.
جاء ذلك في كلمة للوزير العراقي في حفل خاص اقيم اليوم في بناية المدرسة المستنصرية ببغداد بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق والذي صادف في الثالث من اكتوبر الجاري في ذكرى انضمام العراق الى عصبة الامم في العام 1932.
واشار الوزير الى ان وزارة الخارجية العراقية شهدت في السنوات الاخيرة جهودا كبيرة لتعزيز حضور العراق في المحافل الاقليمية والدولية والدفاع عن مصالحه العليا بما يرسخ مكانته ودوره الريادي في المنطقة.
وتضمن الحفل عرضا وثائقيا عن انضمام العراق الى عصبة الامم اعقبه تقديم شرح عن عراقة المدرسة المستنصرية ومكانتها العلمية والتاريخية فضلا عن تقديم عرض فني لدار الازياء العراقية لحقب تاريخية مع حفل موسيقي. (النهاية)
ع ح ه / ه س ص
