الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني: دعم مساعي وقف إطلاق النار الدائم في غزة

2025-10-06 11:26:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 6 - 10 (كونا) -- أكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك الاردن عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم الاثنين دعم بلديهما جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الزعيمين شددا خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من العاهل الاردني "على أهمية الدفع تجاه إرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها".
وذكرت الوكالة أن الجانبين أكدا كذلك أهمية تعزيز العمل العربي والتنسيق المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة مبينة انهما استعرضا خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط كما بحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. (النهاية)

MENAFN06102025000071011013ID1110159293

