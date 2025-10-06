الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني: دعم مساعي وقف إطلاق النار الدائم في غزة

403
الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني: دعم مساعي وقف إطلاق النار الدائم في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 6 - 10 (كونا) -- أكد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك الاردن عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي بينهما مساء اليوم الاثنين دعم بلديهما جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الزعيمين شددا خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من العاهل الاردني "على أهمية الدفع تجاه إرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين كونه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها".
وذكرت الوكالة أن الجانبين أكدا كذلك أهمية تعزيز العمل العربي والتنسيق المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة مبينة انهما استعرضا خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط كما بحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
