أمير قطر يبحث مع ملك الأردن هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

أمير قطر يبحث مع ملك الأردن هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 6 - 10 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الاثنين مع ملك الأردن عبد الله الثاني آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ملك الأردن.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب والجهود المبذولة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وحماية المدنيين. (النهاية)
