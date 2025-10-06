  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أمير قطر يبحث مع ملك الأردن هاتفيا تطورات الأوضاع في قطاع غزة

2025-10-06 11:26:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 6 - 10 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الاثنين مع ملك الأردن عبد الله الثاني آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بيان للديوان الأميري القطري إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ملك الأردن.
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب والجهود المبذولة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وحماية المدنيين. (النهاية)

