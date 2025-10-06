  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرئيس الروسي: موقفنا ثابت بدعم التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية

الرئيس الروسي: موقفنا ثابت بدعم التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية

2025-10-06 11:26:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 6 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وشدد بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيامين نتانياهو على ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يضمن تحقيق حل دائم ومستقر.
وذكر الكريملن في بيان أن الاتصال تناول التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في قطاع غزة مؤكدين أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار السياسي.
وأضاف البيان أن بوتين ونتانياهو بحثا القضايا الإقليمية الأخرى بما فيها سوريا وإيران
وفي سياق متصل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق خلال كلمته في منتدى "فالداي" الدولي للحوار بأن موسكو اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين معتبرا أن هناك "ضوءا في نهاية النفق" إلا أنه شدد على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية في إشارة إلى ضرورة اعتماد مقاربات جديدة أكثر شمولية وعدلا.
ويأتي الاتصال بين بوتين ونتنياهو في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الجهود الدبلوماسية الروسية لتفعيل دورها كوسيط فاعل في قضايا الشرق الأوسط ولاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالملف الفلسطيني الإيراني والسوري. (النهاية)

د أ ن / ه س ص


MENAFN06102025000071011013ID1110159291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث