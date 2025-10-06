الرئيس الروسي: موقفنا ثابت بدعم التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الرئيس الروسي: موقفنا ثابت بدعم التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 6 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين موقف روسيا الثابت المؤيد للتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وشدد بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيامين نتانياهو على ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يضمن تحقيق حل دائم ومستقر.
وذكر الكريملن في بيان أن الاتصال تناول التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في قطاع غزة مؤكدين أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار السياسي.
وأضاف البيان أن بوتين ونتانياهو بحثا القضايا الإقليمية الأخرى بما فيها سوريا وإيران
وفي سياق متصل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق خلال كلمته في منتدى "فالداي" الدولي للحوار بأن موسكو اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين معتبرا أن هناك "ضوءا في نهاية النفق" إلا أنه شدد على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية في إشارة إلى ضرورة اعتماد مقاربات جديدة أكثر شمولية وعدلا.
ويأتي الاتصال بين بوتين ونتنياهو في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الجهود الدبلوماسية الروسية لتفعيل دورها كوسيط فاعل في قضايا الشرق الأوسط ولاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالملف الفلسطيني الإيراني والسوري. (النهاية)
د أ ن / ه س ص
وشدد بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيامين نتانياهو على ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يضمن تحقيق حل دائم ومستقر.
وذكر الكريملن في بيان أن الاتصال تناول التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في قطاع غزة مؤكدين أهمية الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار السياسي.
وأضاف البيان أن بوتين ونتانياهو بحثا القضايا الإقليمية الأخرى بما فيها سوريا وإيران
وفي سياق متصل كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق خلال كلمته في منتدى "فالداي" الدولي للحوار بأن موسكو اطلعت على خطة ترامب بشأن فلسطين معتبرا أن هناك "ضوءا في نهاية النفق" إلا أنه شدد على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن حله بالطرق الغربية في إشارة إلى ضرورة اعتماد مقاربات جديدة أكثر شمولية وعدلا.
ويأتي الاتصال بين بوتين ونتنياهو في ظل تصاعد التوتر الإقليمي واستمرار الجهود الدبلوماسية الروسية لتفعيل دورها كوسيط فاعل في قضايا الشرق الأوسط ولاسيما في ضوء المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالملف الفلسطيني الإيراني والسوري. (النهاية)
د أ ن / ه س ص
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بطارية خارقة تدوم 5000 ساعة وتحافظ على 91% من سعتها بعد ألف دورة...
ترامب: حماس ستواجه الإبادة إذا قررت البقاء في السلطة...
الشباب السعودي يعيدون تشكيل مستقبل الاتصال في المملكة ويعتمدون تقنية e...
28 لاعبًا بقائمة منتخب الإمارات استعدادًا للملحق الآسيوي...
نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل إجرامها بحقّ المعزولين من قي...