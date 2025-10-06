موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس تشيد بالدور الإنساني والدبلوماسي الذي تضطلع به دولة الكويت في المنطقة وتعتبرها "شريكا موثوقا يتمتع بمصداقية عالية على الساحة الدولية".

دبي - فريق نادي (الكويت) الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية ال37 للأندية لكرة السلة بفوزه المستحق على فريق (الحكمة) اللبناني في المباراة النهائية التي أقيمت في إمارة دبي بنتيجة (101 - 93) محققا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

الكويت - الاجتماع الوزاري المشترك ال29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وحرصهما على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وذلك في ضوء التحولات الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق والتفاهم المشترك.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 96 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق القطاع لترتفع الحصيلة منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر 2023 إلى 67160 شهيدا و169679 إصابة.

القاهرة - مصر تعلن فوز مرشحها الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بأغلبية ساحقة.

باريس - رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو يقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في خطوة تعكس تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وقناة (فرانس 24) تنقل عن لوكورنو تنديده ب"المصالح الحزبية" وقوله إن "الشروط لم تعد متوافرة" للبقاء رئيسا للوزراء. (النهاية) ر ج