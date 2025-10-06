موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
دبي - فريق نادي (الكويت) الكويتي يتوج بلقب البطولة العربية ال37 للأندية لكرة السلة بفوزه المستحق على فريق (الحكمة) اللبناني في المباراة النهائية التي أقيمت في إمارة دبي بنتيجة (101 - 93) محققا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.
الكويت - الاجتماع الوزاري المشترك ال29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وحرصهما على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وذلك في ضوء التحولات الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق والتفاهم المشترك.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 96 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق القطاع لترتفع الحصيلة منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر 2023 إلى 67160 شهيدا و169679 إصابة.
القاهرة - مصر تعلن فوز مرشحها الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بأغلبية ساحقة.
باريس - رئيس وزراء فرنسا الجديد سيباستيان لوكورنو يقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في خطوة تعكس تفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وقناة (فرانس 24) تنقل عن لوكورنو تنديده ب"المصالح الحزبية" وقوله إن "الشروط لم تعد متوافرة" للبقاء رئيسا للوزراء. (النهاية) ر ج
