Stc البحرين تتعاون مع أرامكس لإطلاق خدمات لوجستية ذكية في البحرين

2025-10-06 11:25:59
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين،‭ ‬المُمَكِّنُ‭ ‬الرقمي،‭ ‬عقدها‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬أرامكس،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬عالمياً‭ ‬لخدمات‭ ‬النقل‭ ‬والحلول‭ ‬اللوجستية‭ ‬الشاملة،‭ ‬لإطلاق‭ ‬أول‭ ‬شبكة‭ ‬للخزائن‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التزام‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين‭ ‬بتمكين‭ ‬أرامكس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدها‭ ‬بأحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الاتصال‭ ‬المتقدمة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬التوصيل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬مشاريع‭ ‬رقمية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭.‬

تتيح‭ ‬هذه‭ ‬الخزائن‭ ‬الذكية‭ ‬تسلم‭ ‬الطرود‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬مواقع‭ ‬آمنة‭ ‬وموزعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬أرامكس‭ ‬منظومة‭ ‬رقمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬تتبع‭ ‬الشحنات،‭ ‬تسلم‭ ‬إشعارات‭ ‬فورية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬الشحنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيقات‭ ‬الذكية‭.‬

وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين‭ ‬بتزويد‭ ‬أرامكس‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭. ‬وتواصل‭ ‬أرامكس‭ ‬توسيع‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬عدة‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬والمدعومة‭ ‬جميعها‭ ‬بحلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬مصطفى،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬الراسخة‭ ‬والمثمرة‭ ‬مع‭ ‬أرامكس‭ ‬تعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬شركائنا‭ ‬بأحدث‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬دعماً‭ ‬لتميزهم‭ ‬التشغيلي‭. ‬ومع‭ ‬بدء‭ ‬تشغيل‭ ‬شبكة‭ ‬الخزائن‭ ‬الذكية،‭ ‬نفخر‭ ‬بتمكين‭ ‬أرامكس‭ ‬بالأدوات‭ ‬الذكية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإحداث‭ ‬تحول‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬تسليم‭ ‬الطرود‭ ‬بالمملكة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‮»‬‭.‬

MENAFN06102025000055011008ID1110159288

