Stc البحرين تتعاون مع أرامكس لإطلاق خدمات لوجستية ذكية في البحرين

Stc البحرين تتعاون مع أرامكس لإطلاق خدمات لوجستية ذكية في البحرين
أعلنت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، عقدها شراكة مع أرامكس، المزود الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، لإطلاق أول شبكة للخزائن الذكية في مملكة البحرين. وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام stc البحرين بتمكين أرامكس من خلال تزويدها بأحدث تقنيات الاتصال المتقدمة، والارتقاء بخدمات التوصيل والخدمات اللوجستية في المملكة عبر مشاريع رقمية مبنية على أحدث التقنيات.
تتيح هذه الخزائن الذكية تسلم الطرود في أي وقت ومن مواقع آمنة وموزعة في كل أنحاء المملكة. من خلال خدمات الاتصال المتطورة التي توفرها stc البحرين، حيث أطلقت أرامكس منظومة رقمية متكاملة تتيح للمستخدمين تتبع الشحنات، تسلم إشعارات فورية، والاطلاع على معلومات الشحنة من خلال التطبيقات الذكية.
وتؤكد هذه المبادرة الدور المحوري للتقنيات الحديثة في دعم وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تسهم stc البحرين بتزويد أرامكس بأحدث التقنيات الرقمية. وتواصل أرامكس توسيع حضورها في البحرين، من خلال افتتاح عدة فروع جديدة في مختلف أنحاء المملكة، والمدعومة جميعها بحلول الاتصالات التي توفرها stc البحرين.
وفي هذا السياق، صرّح السيد هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال لدى شركة stc البحرين، قائلاً: «إن شراكتنا الراسخة والمثمرة مع أرامكس تعكس حرصنا في stc البحرين على تمكين شركائنا بأحدث الخدمات الرقمية دعماً لتميزهم التشغيلي. ومع بدء تشغيل شبكة الخزائن الذكية، نفخر بتمكين أرامكس بالأدوات الذكية اللازمة لإحداث تحول نوعي في خدمات تسليم الطرود بالمملكة، والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية».
