المالية تنشر التقرير الاقتصادي للبحرين للربع الثاني من العام

نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ ‭.‬

وسجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬5 % ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بنمو‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬5 % ،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية‭ ‬للحسابات‭ ‬القومية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الجارية،‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬3 % ،‭ ‬مدعوماً‭ ‬بنمو‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬3 % ‭.‬

وسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬85‭.‬2 % ‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬أداء‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬سجلت‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهنية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتقنية‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬0 % ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬تلتها‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارة‭ ‬الجملة‭ ‬والتجزئة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬7 % ،‭ ‬ثم‭ ‬الأنشطة‭ ‬العقارية‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬7 % ‭. ‬كما‭ ‬نمت‭ ‬أنشطة‭ ‬خدمات‭ ‬الإقامة‭ ‬والطعام‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬6 % ،‭ ‬ونشاط‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬6 % ‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نما‭ ‬قطاعا‭ ‬أنشطة‭ ‬التشييد‭ ‬والأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬7 % ‭ ‬و2‭.‬4 % ،‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهد‭ ‬نشاط‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬نمواً‭ ‬طفيفاً‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬0 % ‭.‬

كما‭ ‬أبرز‭ ‬التقرير‭ ‬نمو‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬4 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬رصيد‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬17‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وتواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬الدولية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬في‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭. ‬إذ‭ ‬تصدّرت‭ ‬البحرين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬والنظام،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لنتائج‭ ‬تقرير‭ ‬غالوب‭ ‬العالمي‭ ‬للسلامة‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬يشعرون‭ ‬بالأمان‭ ‬ليلاً‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬أماناً‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬أعلى‭ ‬تحسن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬10‭ ‬مراكز‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الابتكار‭ ‬العالمي‭ ‬2025‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للملكية‭ ‬الفكرية‭ (‬ WIPO ‭). ‬وجاءت‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬أداء‭ ‬‮«‬غرينفيلد‮»‬‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬2025،‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬المهارات‭ ‬المالية‭ ‬وفقا‭ ‬لتصنيف‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬2025‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية‭ (‬ IMD ‭).‬