المالية تنشر التقرير الاقتصادي للبحرين للربع الثاني من العام
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2025 عبر موقعها الإلكتروني .
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5 % خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5 % ، وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.3 % ، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3 % .
وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.2 % بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بنسبة 12.0 % خلال الربع الثاني من عام 2025، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7 % ، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7 % . كما نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.6 % ، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.6 % . بالإضافة إلى ذلك، نما قطاعا أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 % و2.4 % ، على التوالي. في حين شهد نشاط الصناعات التحويلية نمواً طفيفاً بنسبة 1.0 % .
كما أبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.4 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.5 مليار دينار بحريني.
وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال. إذ تصدّرت البحرين الدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام، وذلك وفقًا لنتائج تقرير غالوب العالمي للسلامة لعام 2025، حيث أشار التقرير الى أن 90 % من الأفراد يشعرون بالأمان ليلاً ما يجعل المملكة من ضمن أكثر عشر دول أماناً. إلى جانب تحقيق المملكة أعلى تحسن من ضمن دول شمال إفريقيا وغرب آسيا، حيث تحسن أداء مملكة البحرين بواقع 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ). وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أداء «غرينفيلد» للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2025، وأيضاً في مؤشر المهارات المالية وفقا لتصنيف المواهب العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ( IMD ).
