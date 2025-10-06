مناقصة لإنشاء ممشى في منطقة الرفاع "مجمع 942"

مناقصة لإنشاء ممشى في منطقة الرفاع "مجمع 942"
فتح مجلس المناقصات والمزيدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 10 مناقصات من جهات متصرفة.
وتنافست 9 شركات على مناقصة طرحتها الهيئة العامة للرياضة لتقديم خدمات التنظيف العامة بالمنشآت الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة، وتقدمت شركة مجموعة النجوم بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ مليونا و438 ألفا و800 دينار، بينما تقدمت شركة سيركل للخدمات المتكاملة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 45 ألفا و474 دينارا.
وتتطلع الهيئة العامة للرياضة إلى طرح مناقصة عامة لخدمة التنظيفات العامة بالمنشآت الرياضية التابعة للهيئة العامة، حسب المواصفات الفنية الواردة بالمناقصة وبحسب المواقع المحددة، على أن يتم تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المعايير المهنية المعتمدة والمعترف بها دوليا أو محليا أو وفقا لما تحدده الهيئة العامة للرياضة على أن يراعى في تنفيذها العناية الواجبة وكل القوانين واللوائح ذات الصلة ومنها على سبيل المثال قوانين الصحة والسلامة.
وتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها وزارة شؤون البلديات والزراعة لإنشاء ممشى الرفاع (مجمع 942)، وتقدمت شركة ZAG Trading and Contracting بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 342 ألفا و610 دنانير، بينما تقدمت شركة ARAB CONCEPTS CONSTRUCTION بأقل العطاءة بقيمة تبلغ 237 ألفا و118 دينارا.
وتخطط وزارة شؤون البلديات والزراعة لإنشاء ممشى في منطقة الرفاع يشمل نطاق العمل تنفيذ أعمال التنسيق الثابتة للممشى، وتركيب معدات اللياقة البدنية والأرضيات المطاطية، وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مقاعد وحاويات نفايات، جميع ذلك وفقًا للمتطلبات المذكورة في وثيقة المناقصة.
