مناقصة لإنشاء ممشى في منطقة الرفاع "مجمع 942"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭:‬ الثلاثاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزيدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬10‭ ‬مناقصات‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬العامة‭ ‬بالمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬النجوم‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬مليونا‭ ‬و438‭ ‬ألفا‭ ‬و800‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬سيركل‭ ‬للخدمات‭ ‬المتكاملة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬45‭ ‬ألفا‭ ‬و474‭ ‬دينارا‭.‬

وتتطلع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬لخدمة‭ ‬التنظيفات‭ ‬العامة‭ ‬بالمنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة،‭ ‬حسب‭ ‬المواصفات‭ ‬الفنية‭ ‬الواردة‭ ‬بالمناقصة‭ ‬وبحسب‭ ‬المواقع‭ ‬المحددة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬المعتمدة‭ ‬والمعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬أو‭ ‬محليا‭ ‬أو‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تحدده‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يراعى‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬العناية‭ ‬الواجبة‭ ‬وكل‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬قوانين‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭.‬

وتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لإنشاء‭ ‬ممشى‭ ‬الرفاع‭ (‬مجمع‭ ‬942‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ ZAG ‭ ‬ Trading ‭ ‬ and ‭ ‬ Contracting ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬342‭ ‬ألفا‭ ‬و610‭ ‬دنانير،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ ARAB ‭ ‬ CONCEPTS ‭ ‬ CONSTRUCTION ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءة‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬237‭ ‬ألفا‭ ‬و118‭ ‬دينارا‭.‬

وتخطط‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لإنشاء‭ ‬ممشى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬يشمل‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬التنسيق‭ ‬الثابتة‭ ‬للممشى،‭ ‬وتركيب‭ ‬معدات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والأرضيات‭ ‬المطاطية،‭ ‬وإضاءة‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬وحاويات‭ ‬نفايات،‭ ‬جميع‭ ‬ذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬للمتطلبات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬المناقصة‭.‬