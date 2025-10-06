  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
Bede يشارك في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية للمرة الثالثة

2025-10-06 11:25:55
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

يسر‭ ‬ Bede ،‭ ‬تطبيق‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬المصغرة‭ ‬المبتكرة،‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬شراكتها‭ ‬الرسمية‭ ‬كراع‭ ‬فضي‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2025‭ ‬القادم،‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وسيقام‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2025‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وسيوفر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬منصةً‭ ‬حيويةً‭ ‬لعرض‭ ‬الابتكارات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭.‬

وعلق‭ ‬عبدالناصر‭ ‬الريس‭ - ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ Bede ‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬ Bede ‭ ‬بمشاركتها‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬زين،‭ ‬يسرّنا‭ ‬تزويد‭ ‬المنتدى‭ ‬بخدمة‭ ‬واي‭ ‬فاي‭ ‬مجانية‭ ‬لجميع‭ ‬الحضور،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬اتصالات‭ ‬فعّالة‭ ‬وتجارب‭ ‬سلسة‭. ‬وتأتي‭ ‬مشاركتنا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬تحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدم‭ ‬والشمول‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‮»‬‭. ‬

وتدعو‭ ‬ Bede ‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬جناحها‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬المنتدى،‭ ‬وذلك‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬المتوافرة‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬المبتكر‭.‬

