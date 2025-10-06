Bede يشارك في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية للمرة الثالثة
يسر Bede ، تطبيق الحلول التمويلية المصغرة المبتكرة، أن تعلن شراكتها الرسمية كراع فضي في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2025 القادم، المقرر عقده على مدى يومين في 8 و9 أكتوبر في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وسيقام منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2025 بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، وسيوفر هذا العام منصةً حيويةً لعرض الابتكارات الجديدة في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، واستكشاف الفرص الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية إقليميا وعالميا.
وعلق عبدالناصر الريس - الرئيس التنفيذي لـ Bede : «تفخر Bede بمشاركتها للمرة الثالثة في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2025 الذي يسلط الضوء باستمرار على دور المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا المالية. هذا العام، وبالشراكة مع زين، يسرّنا تزويد المنتدى بخدمة واي فاي مجانية لجميع الحضور، ما يعكس التزامنا بتوفير اتصالات فعّالة وتجارب سلسة. وتأتي مشاركتنا كجزء من التزامنا تحو تعزيز التقدم والشمول والنمو المستدام».
وتدعو Bede جميع الحضور الى زيارة جناحها خلال يومي المنتدى، وذلك لمعرفة المزيد عن الخدمات والحلول المالية الرقمية المتوافرة عبر التطبيق المبتكر.
