وزير المواصلات والاتصالات يلتقي وزراء النقل والشحن البحري في جمهورية قبرص
عقد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات اجتماع عمل مع السيد أليكسيس فافيديس، وزير النقل والاتصالات والأشغال بجمهورية قبرص، وذلك خلال مشاركته معاليه في مؤتمر قبرص للملاحة 2025.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير أوجه التعاون بين البلدين في مجال الموانئ، وعمليات الشحن والتفريغ، والربط اللوجستي، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات في الخدمات اللوجستية المتخصصة.
كما قام معاليه والوفد المرافق بزيارة مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري والجوي ( JRCC ) في قبرص، حيث التقى بالكوماندر أندرياس خارالامبيديس، قائد المركز، واطلع عن كثب على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة عمليات الطوارئ والإنقاذ، وآليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات المختصة.
وقد أشاد معاليه بإمكانات المركز ودوره الفاعل في دعم منظومة الأمن والسلامة البحرية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بقطاع البحث والإنقاذ البحري والجوي في المنطقة.
كما عقد معاليه اجتماع عمل مع السيدة مارينا حاجيمانوليس، وزيرة الشحن البحري في جمهورية قبرص، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون البحري بين البلدين، والتركيز على تبادل الخبرات وتطوير آفاق العمل المشترك في المجالات البحرية والخدمات المتعلقة بقطاع الشحن التجاري. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتوثيق العلاقات بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والرفع من مستوى الخدمات البحرية، مع التطلع إلى مستقبل أكثر تعاوناً وانفتاحاً في القطاع البحري بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص.
