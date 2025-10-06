  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير المواصلات والاتصالات يلتقي وزراء النقل والشحن البحري في جمهورية قبرص

وزير المواصلات والاتصالات يلتقي وزراء النقل والشحن البحري في جمهورية قبرص

2025-10-06 11:25:53
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬أليكسيس‭ ‬فافيديس،‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬والاتصالات‭ ‬والأشغال‭ ‬بجمهورية‭ ‬قبرص،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬قبرص‭ ‬للملاحة‭ ‬2025‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموانئ،‭ ‬وعمليات‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ،‭ ‬والربط‭ ‬اللوجستي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المتخصصة‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬معاليه‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬بزيارة‭ ‬مركز‭ ‬تنسيق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬والجوي‭ (‬ JRCC ‭) ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬بالكوماندر‭ ‬أندرياس‭ ‬خارالامبيديس،‭ ‬قائد‭ ‬المركز،‭ ‬واطلع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬وآليات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختصة‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬معاليه‭ ‬بإمكانات‭ ‬المركز‭ ‬ودوره‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬والجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬معاليه‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬السيدة‭ ‬مارينا‭ ‬حاجيمانوليس،‭ ‬وزيرة‭ ‬الشحن‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬قبرص،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطوير‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحرية‭ ‬والخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬الشحن‭ ‬التجاري‭. ‬وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬وتوثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬البحرية،‭ ‬مع‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬تعاوناً‭ ‬وانفتاحاً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬قبرص‭.‬

MENAFN06102025000055011008ID1110159283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث