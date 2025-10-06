وزير المواصلات والاتصالات يلتقي وزراء النقل والشحن البحري في جمهورية قبرص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬أليكسيس‭ ‬فافيديس،‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬والاتصالات‭ ‬والأشغال‭ ‬بجمهورية‭ ‬قبرص،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬قبرص‭ ‬للملاحة‭ ‬2025‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموانئ،‭ ‬وعمليات‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ،‭ ‬والربط‭ ‬اللوجستي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المتخصصة‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬معاليه‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬بزيارة‭ ‬مركز‭ ‬تنسيق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬والجوي‭ (‬ JRCC ‭) ‬في‭ ‬قبرص،‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬بالكوماندر‭ ‬أندرياس‭ ‬خارالامبيديس،‭ ‬قائد‭ ‬المركز،‭ ‬واطلع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬وآليات‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختصة‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬معاليه‭ ‬بإمكانات‭ ‬المركز‭ ‬ودوره‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬البحرية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬والجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬عقد‭ ‬معاليه‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬السيدة‭ ‬مارينا‭ ‬حاجيمانوليس،‭ ‬وزيرة‭ ‬الشحن‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬قبرص،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطوير‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحرية‭ ‬والخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقطاع‭ ‬الشحن‭ ‬التجاري‭. ‬وأكد‭ ‬الجانبان‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬وتوثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬البحرية،‭ ‬مع‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬تعاوناً‭ ‬وانفتاحاً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬قبرص‭.‬