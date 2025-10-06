وزير الخارجية يلتقي مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

لتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٦ اكتوبر ٢٠٢٥، السيد ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقرر عقدها اليوم.

أعرب د. بدر عبد العاطي عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري الذي تم تمديده حتى نهاية ٢٠٢٥، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي ساهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً الى أن الجهات الوطنية تعكف حالياً على بلورة خطة تحرك بشأن المرحلة المقبلة من البرنامج القطري.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود الحكومية الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية والجاذبة للاستثمارات على ضوء وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، فضلاً عن إيلاء أولوية قصوى للشق الاجتماعي، والمتمثل في تطوير وتوسيع نطاق عمل برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".

أشار الوزير عبد العاطى الى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة MENA-OECD للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٣٠، لاسيما أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتولى رئاسة المبادرة عام ٢٠٠٥. حيث أعرب عن تطلع مصر للتنسيق الكامل مع سكرتارية المنظمة من أجل البدء في إعداد برنامج عمل متكامل للمبادرة يهدف إلى تطوير الياتها وبرامجها لمواكبة الأولويات التنموية لدول المنطقة، خصوصاً في محوري التنافسية والحوكمة، وبما يمثل إضافة جوهرية للبرنامج القُطري بين مصر والمنظمة.

