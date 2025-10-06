  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية يلتقي مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

وزير الخارجية يلتقي مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

2025-10-06 07:00:16
(MENAFN- APO Group)


لتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين ٦ اكتوبر ٢٠٢٥، السيد ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال زيارته الحالية إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو في الانتخابات المقرر عقدها اليوم.

أعرب د. بدر عبد العاطي عن تقديره للتعاون الوثيق بين مصر والمنظمة، خاصة البرنامج القطري الذي تم تمديده حتى نهاية ٢٠٢٥، باعتباره ركيزة داعمة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تتم على المستوى الوطني والتي ساهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً الى أن الجهات الوطنية تعكف حالياً على بلورة خطة تحرك بشأن المرحلة المقبلة من البرنامج القطري.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود الحكومية الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية والجاذبة للاستثمارات على ضوء وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين، فضلاً عن إيلاء أولوية قصوى للشق الاجتماعي، والمتمثل في تطوير وتوسيع نطاق عمل برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".

أشار الوزير عبد العاطى الى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لرئاستها المشتركة لمبادرة MENA-OECD للفترة من ٢٠٢٦-٢٠٣٠، لاسيما أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتولى رئاسة المبادرة عام ٢٠٠٥. حيث أعرب عن تطلع مصر للتنسيق الكامل مع سكرتارية المنظمة من أجل البدء في إعداد برنامج عمل متكامل للمبادرة يهدف إلى تطوير الياتها وبرامجها لمواكبة الأولويات التنموية لدول المنطقة، خصوصاً في محوري التنافسية والحوكمة، وبما يمثل إضافة جوهرية للبرنامج القُطري بين مصر والمنظمة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt.

MENAFN06102025004934011406ID1110155222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث