معالي السيد وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري

معالي السيد وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري
تسلم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية ، صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى سلطنة عُمان، وذلك بديوان عام الوزارة.
وقد رحب معالي السيد الوزير بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والنماء.
حضر المناسبة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.توزيع APO Group بالنيابة عن Foreign Ministry of Oman.
