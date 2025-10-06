معالي السيد وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري

تسلم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية ، صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى سلطنة عُمان، وذلك بديوان عام الوزارة.

‏وقد رحب معالي السيد الوزير بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والنماء.

حضر المناسبة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

توزيع APO Group بالنيابة عن Foreign Ministry of Oman.