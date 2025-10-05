إطلاق مسابقة العقبة للخط العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 5 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مديرية ثقافة العقبة وجمعية أمواج للثقافة والفنون، اليوم الأحد، مسابقة العقبة للخط العربي في موسمها الخامس، وذلك بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتهدف المسابقة، التي تنظمها جمعية أمواج للثقافة والفنون، إلى حفظ التراث العربي والإسلامي في مجال الخط العربي، وتمكين الشباب من تعلم أساليبه وفنونه.

وقال مدير المديرية، طارق البدور، إن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب على الاهتمام بالخط العربي وتنمية مواهبهم، لافتا إلى أن المسابقة تأتي ضمن رسالة الوزارة في رعاية وتنمية المواهب، وحماية القيمة الثقافية للخط العربي، ووضع العقبة على قائمة المدن الأردنية الراعية لهذا الفن الأصيل.

من جانبه، أكد رئيس جمعية أمواج، الخطاط ياسر الجرابعة، أن فكرة المسابقة جاءت مختلفة عن أنماط المسابقات الثقافية المعتادة، حيث يقوم المتسابق أو الفنان بالكتابة مباشرة أمام لجنة التحكيم بعد تزويده بجميع المستلزمات الخاصة بالكتابة.

وأضاف أن المسابقة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، وتشمل نوعا واحدا فقط من الخطوط: "الثلث، أو النسخ، أو الديواني"، وقد جرى تحديد نصوص ثابتة لكل نوع من هذه الخطوط ضمن تعليمات المسابقة. وسيتم استضافة الفائزين في العقبة للمراحل النهائية من التقييم أمام اللجنة خلال الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني 2025.

ودعا الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر الرابط التالي: ( .

يشار إلى أن المسابقة تعتمد سنويا اسم خطاط ترك بصمات واضحة في مسيرة الخط العربي على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وقد جاءت دورة 2025 باسم كبير الخطاطين المصريين الراحل محمد عبدالقادر، تقديرا لإرثه الكبير في هذا الفن.

--(بترا)

ا م/ ع أ/رق

05/10/2025 15:35:17