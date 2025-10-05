إطلاق مسابقة العقبة للخط العربي

إطلاق مسابقة العقبة للخط العربي
العقبة 5 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مديرية ثقافة العقبة وجمعية أمواج للثقافة والفنون، اليوم الأحد، مسابقة العقبة للخط العربي في موسمها الخامس، وذلك بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتهدف المسابقة، التي تنظمها جمعية أمواج للثقافة والفنون، إلى حفظ التراث العربي والإسلامي في مجال الخط العربي، وتمكين الشباب من تعلم أساليبه وفنونه.
وقال مدير المديرية، طارق البدور، إن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب على الاهتمام بالخط العربي وتنمية مواهبهم، لافتا إلى أن المسابقة تأتي ضمن رسالة الوزارة في رعاية وتنمية المواهب، وحماية القيمة الثقافية للخط العربي، ووضع العقبة على قائمة المدن الأردنية الراعية لهذا الفن الأصيل.
من جانبه، أكد رئيس جمعية أمواج، الخطاط ياسر الجرابعة، أن فكرة المسابقة جاءت مختلفة عن أنماط المسابقات الثقافية المعتادة، حيث يقوم المتسابق أو الفنان بالكتابة مباشرة أمام لجنة التحكيم بعد تزويده بجميع المستلزمات الخاصة بالكتابة.
وأضاف أن المسابقة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، وتشمل نوعا واحدا فقط من الخطوط: "الثلث، أو النسخ، أو الديواني"، وقد جرى تحديد نصوص ثابتة لكل نوع من هذه الخطوط ضمن تعليمات المسابقة. وسيتم استضافة الفائزين في العقبة للمراحل النهائية من التقييم أمام اللجنة خلال الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني 2025.
ودعا الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر الرابط التالي: ( .
يشار إلى أن المسابقة تعتمد سنويا اسم خطاط ترك بصمات واضحة في مسيرة الخط العربي على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وقد جاءت دورة 2025 باسم كبير الخطاطين المصريين الراحل محمد عبدالقادر، تقديرا لإرثه الكبير في هذا الفن.
