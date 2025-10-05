الطاقة النيابية تناقش الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، واقع وآفاق الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة.

وقال زيادين إن الاجتماع جاء تأكيدا على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف دعم مسيرة التطوير والإصلاح في قطاع الطاقة، ومناقشة فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز التقنيات الواعدة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة واستدامتها في المملكة.

وأكد أن الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر يتماهى مع رؤية التحديث الاقتصادي ودورها في دعم قطاع الطاقة، ويمثل أحد أهم المسارات المستقبلية لتأمين الطاقة المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا وبنية تحتية وتشريعات محفزة، كقانون الكهرباء، تؤهله ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وشدد على ضرورة تطوير إطار تشريعي وتنظيمي جاذب للمستثمرين، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع الواقع الأردني وموارده الطبيعية، داعيا إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

من جهتهم، أكد النواب الحضور، الدكتور أيمن أبو هنية، والمهندس خضر بني خالد، والمهندس رائد القطامين، والمهندسة إيمان العباسي، والمهندسة راكين أبو هنية، والدكتور عبدالناصر الخصاونة، وعبدالباسط الكباريتي، والدكتور هايل عياش، ومعتز الهروط، أهمية الهيدروجين الأخضر في تعزيز أمن الطاقة، مشيرين إلى أهمية تسريع إنجاز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

ودعا النواب إلى وضع خطة تنفيذية واضحة تبين مراحل إنتاج الهيدروجين الأخضر وآليات تنفيذه بطريقة علمية مدروسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة، مشددين على أهمية إقرار حوافز استثمارية وتمويلية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال الواعد.

كما أكدوا ضرورة إجراء دراسات شاملة للعوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتوقعة من هذه المشاريع، نظرا لدورها في تعزيز النمو المستدام، وتوفير فرص العمل، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر متكامل.

بدوره، استعرض الوزير الخرابشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة وملف الهيدروجين الأخضر بشكل خاص، مؤكدا أهمية الاستثمار في هذا القطاع ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي الوطني على مختلف المستويات، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال: "نسعى جاهدين لتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتباره يشكل ركنا أساسيا في عملية التحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وأهداف الاستدامة الوطنية"، مشيرا إلى أهمية نجاح مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الطاقي.

وتطرق إلى ما أنجز ضمن خارطة الطريق والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى تحديد المناطق الواعدة للاستثمار، والتي جذبت حتى الآن 14 شركة محلية وعالمية تعمل مع الوزارة ضمن مراحل مختلفة من التطوير.

وأوضح أن هذا العدد من المشاريع استدعى إعداد دراسة للبنية التحتية المشتركة لخدمة جميع المستثمرين، إضافة إلى دراسة تشريعية شاملة نتج عنها تعديل قانون الكهرباء وإصدار قانون الغاز، الذي جرى تضمين الهيدروجين الأخضر فيه.

وبين الخرابشة أن مسار الاستثمار في مشاريع الهيدروجين يمر بعدة مراحل، تبدأ من توقيع مذكرة تفاهم، ثم اتفاقية استعمال الأراضي، يليها إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وصولا إلى قرار الاستثمار وتوقيع اتفاقية الاستثمار النهائية.

وأشار إلى توقيع اتفاقيات استعمال أراض حتى الآن مع ثلاث شركات، فيما تستكمل ثلاث أخرى المراحل النهائية للتوقيع، ما يعكس جدية المستثمرين وتقدم سير العمل في هذه المشاريع.

وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسات المنشأ للهيدروجين، تمهيدا لاعتماد شهادات المنشأ الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لتصدير الهيدروجين.

ولفت إلى صدور قرارات حكومية ومحفزات استثمارية جديدة تشمل إعفاءات وحوافز للمشاريع المقامة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يتواءم مع قانون السلطة، مع إمكانية إنشاء البنية التحتية المشتركة داخل العقبة في حال توفر عدد كاف من المستثمرين الجادين والموقعين على اتفاقيات الاستثمار.

