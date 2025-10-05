دائرة قاضي القضاة تستقبل لجنة تطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- استقبل سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الأحد، اللجنة الفنية الفلسطينية المعنية بتطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، بمشاركة ممثلين عن المحكمة العليا الشرعية في فلسطين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، ووزارة شؤون المرأة، وديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين.

وأكد الربطة خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والشرعية التي تربط المؤسستين القضائيتين الشرعيتين في البلدين الشقيقين، واستعداد دائرة قاضي القضاة لوضع خبراتها وتجاربها في خدمة تطوير المنظومة القضائية الشرعية في دولة فلسطين.

واستعرض تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير قانون الأحوال الشخصية الأردني وما امتاز به من شمول وتوازن بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع المعاصر، واهتمام كبير بحماية الأسرة وصون حقوق المرأة والطفل.

وشهد اللقاء نقاشا موسعا بين الجانبين حول أبرز التحديات والمقترحات الفنية المتعلقة بتطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني وتوحيده، وقدم أعضاء اللجنة الفلسطينية رؤى وملاحظات تشريعية جرى بحثها وتبادل الخبرات بشأنها في ضوء التجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتطوير مجالات العمل المشترك في ميدان القضاء الشرعي، إلى جانب تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية وديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين، بما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات القضائية والإدارية، وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة، وتنسيق الجهود في مجالات البحث والتشريع والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتخصصة، دعما لتطوير منظومة العدالة في البلدين الشقيقين.

