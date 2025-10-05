انطلاق فعاليات مسابقة المحارب الدولية السنوية الـ14

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مسابقة المحارب الدولية السنوية الرابعة عشر في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، بمشاركة 38 فريقا يمثلون 23 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى 9 دول بصفة مراقب.

وقال مدير عام المركز: "إن مسابقة المحارب تعتبر منصة لتعزيز الاحترافية والجاهزية وبناء التعاون الدولي بين المشاركين، كما أنها تعد واحدة من الساحات الرائدة عالميا للتميز في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن عملية التحكيم ومراقبة أحداث المسابقة ستتم من خلال لجنة دولية من الخبراء وبدعم من قسم التدريب في المركز".

وأضاف أن المركز صمم ليكون منارة عالمية للتميز في التدريب وبناء القدرات، وتجتمع فيه قوات النخبة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكات في مواجهة تحديات الأمن المتسارعة، كما أنه يمكن الأفراد والوحدات في بناء القدرات القتالية من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العملياتية الواقعية.

واشتمل الافتتاح على عدد من الفعاليات التي تعكس قدرة مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة على بناء برامج تدريبية وتوظيفها في الوحدات الخاصة بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية (K9) وإدارة الصناعات الدفاعية، من خلال تنفيذ تمرين أمني يحاكى سيناريوهات تدريبية باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تم اعتمادها من قبل القوات الخاصة والمصممة لدعم عمليات القتال في مختلف البيئات العملياتية المفترضة.

كما نفذ المشاركون في التمرين سيناريوهات تحاكي التهديدات ضمن المناطق الحدودية، واقتحام مبنى محصن بجماعة إرهابية وتطهيره، بإسناد من طائرات سلاح الجو وطائرات مسيرة، حيث نفذ المشاركون فرضية عزل الهدف وتأمينه بمشاركة من القناصين من خلال استخدام المتفجرات والروبوتات التي أفضت إلى تحرير الرهائن وإلقاء القبض على الإرهابيين.

وشاهد الحضور تجربة مرور موكب ترافقه آلية تشويش متطورة لغايات الحماية وإبطال التفجيرات المحتملة عن بعد، حيث تم استخدام جهاز التفجير عن بعد أثناء مرور الموكب، الأمر الذي أدى لعدم حدوث الانفجار بسبب تشغيل نظام التشويش المطور من مركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي).

واستعرضت الفرق المشاركة بالمسابقة أمام المنصة، تتقدمها نشميات من مدارس الثقافة العسكرية مع أعلام الدول المشاركة، والتقطت صورا تذكارية لرئيس هيئة الأركان المشتركة مع الفرق، وطاقم تدريب مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة والمحكميين الدوليين.

وعلى هامش الافتتاح، اطلع اللواء الركن الحنيطي والحضور على معرض تشارك فيه الشركات الداعمة للمسابقة للتعريف بأهم التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات الدفاعية لفرق العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

حضر الافتتاح عدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين المدنيين.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة أسس عام 2009 برؤية وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، ليكون مركزا عالميا للتدريب والتعاون وتبادل المعرفة في مجالات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب والأمن الداخلي، يعكس التزام الأردن الراسخ بالعمل جنبا إلى جنب مع شركاءه الحلفاء لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

