أمين عام النقل يطلع على عمليات مطار الملكة علياء الدولي

2025-10-05 09:04:55
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- عقد أمين عام وزارة النقل فارس أبودية، اليوم الأحد، اجتماعا في مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي وعدد من الجهات المعنية.
واطلع خلال جولة داخل المطار على الإجراءات التشغيلية الحالية، فيما جرت مناقشة المشاريع التحسينية المستقبلية، إلى جانب الوقوف على آخر التحديثات المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والأنظمة التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المسافرين.
وأكد أبودية أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية لأداء المطار وضمان التزام الأطراف كافة بتقديم خدمات نوعية وفق أعلى المعايير، مشددا على أهمية تعزيز جاهزية المطار واستدامة التحديثات التقنية لمواكبة النمو المتزايد في حركة السفر.
