أمين عام النقل يطلع على عمليات مطار الملكة علياء الدولي

أمين عام النقل يطلع على عمليات مطار الملكة علياء الدولي
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- عقد أمين عام وزارة النقل فارس أبودية، اليوم الأحد، اجتماعا في مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي وعدد من الجهات المعنية.
واطلع خلال جولة داخل المطار على الإجراءات التشغيلية الحالية، فيما جرت مناقشة المشاريع التحسينية المستقبلية، إلى جانب الوقوف على آخر التحديثات المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والأنظمة التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المسافرين.
وأكد أبودية أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية لأداء المطار وضمان التزام الأطراف كافة بتقديم خدمات نوعية وفق أعلى المعايير، مشددا على أهمية تعزيز جاهزية المطار واستدامة التحديثات التقنية لمواكبة النمو المتزايد في حركة السفر.
05/10/2025 15:54:06
