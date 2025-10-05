الأردن يطلع على مجريات انتخابات مجلس الشعب السوري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 5 تشرين الأول (بترا) – اطلع وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب، على مجريات سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري.

وجاء ت زيارة الوفد الأردني الذي ضم عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، ومساعد أمين عام الهيئة محمد الحنيطي، الانتخابات البرلمانية السورية، تلبية لدعوة اللجنة العليا للانتخابات السورية بحسب بيان الهيئة، اليوم الأحد.

وأبدى المومني استعداد "المستقلة للانتخاب"، للتعاون المشترك وتقديم كل أشكال الدعم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، بما يشمل مجالات الانتخابات المختلفة وخاصة التدريب.

وثمن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد دور الأردن الإيجابي في دعم سوريا في مختلف المجالات.

05/10/2025 15:17:33