الأردن يطلع على مجريات انتخابات مجلس الشعب السوري

الأردن يطلع على مجريات انتخابات مجلس الشعب السوري
عمّان 5 تشرين الأول (بترا) – اطلع وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب، على مجريات سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب السوري.
وجاء ت زيارة الوفد الأردني الذي ضم عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، ومساعد أمين عام الهيئة محمد الحنيطي، الانتخابات البرلمانية السورية، تلبية لدعوة اللجنة العليا للانتخابات السورية بحسب بيان الهيئة، اليوم الأحد.
وأبدى المومني استعداد "المستقلة للانتخاب"، للتعاون المشترك وتقديم كل أشكال الدعم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، بما يشمل مجالات الانتخابات المختلفة وخاصة التدريب.
وثمن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد دور الأردن الإيجابي في دعم سوريا في مختلف المجالات.
--(بترا)
م ش/ع ط
05/10/2025 15:17:33
